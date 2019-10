El Gobierno no quiere ir a "una guera comercial" con EEUU pero defenderá con firmeza los intereses de los productores españoles

Luis Planas considera que los aranceles que pretende imponer Donald Trump a los productos europeos son "absolutamente inaceptables" porque "afecta a sectores del sector agroalimentario, que no está en el centro del contencioso de la fabricación de aviones Boeing" y asegura que desde el Gobierno se va a hacer "todo lo posible para que no salgan adelante". El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones explica que ese gravamen no será efectivo hasta el próximo día 18 y unos días antes hay una reunión entre la Comisión Europa y Estados Unidos y todavía hay margen para llegar a acuerdos: "Si las negociaciones no llegan a buen puerto, la Unión Europea tiene que tomar las medidas correspondientes, que por eso hay una política común", señala.

Al ministro le da la impresión "de que Estados Unidos quisiera entrar en una guerra comercial con la UE" y advierte: "Yo no la quisiera, pero ahí la defensa de nuestros intereses tiene que ser firme y clara", sentencia.