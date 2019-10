Mateu Lahoz, árbitro del Barça-Sevilla de la octava jornada, fue uno de los protagonistas del encuentro debido a una polémica expulsión y sus enfrentamientos con varios jugadores culés. El director de El Larguero, Manu Carreño, opino al respecto.

Ousmane Dembélé tuvo el mayor encontronazo con el colegiado cuando Mateu Lahoz expulsó a un recién incorporado canterano, Ronald Araújo, por una falta. La respuesta del jugador francés fue espetarle que 'es muy malo' y, acto seguido, el árbitro le expulsó.

"Le dijo 'eres muy malo'. A veces las verdades también se castigan. En este caso, fue un ataque de sinceridad. Es curioso, es un 4-0 para el Barça con un golazo de Messi de falta y golazo de chilena de Suárez y al final el partido pasa a recordarse por Mateu Lahoz, que en otra vida quiso ser actor y nunca pudo. Ayer lo intentó: a él lo que le gusta es más la cámara y ser protagonista", comenzó Carreño.

"Lo de Dembélé tiene cierta dosis de torpeza por su parte. Está el partido acabado y, aunque no era roja para el canterano de 20 años, seguramente le sobraba el calentón y decirle 'eres muy malo'. Eso no se puede, no lo vamos a aplaudir". añadió.

Además del episodio con Dembélé, el árbitro también tuvo un tenso encontronazo con el jugador uruguayo Luis Suárez. "Todo el partido fue así, se pone frente a Luis Suárez y le reta con la mirada, parecía un western. Es increíble cómo le dice 'no te equivoques, no te equivoques'. Es un buen árbitro, pero le gusta ser más protagonistas que los futbolistas", concluyó.