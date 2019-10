El Barcelona ha goleado al Sevilla (4-0) con los goles de Suárez, Vidal, Dembélé y Messi. Un resultado que no refleja lo visto en el terreno de juego. Al menos no con exactitud, ya que el Sevilla tuvo tres clarísimas ocasiones en las botas de Luuk de Jong con empate a cero en el marcador.

No acertó ninguna el neerlandés, las tres servidas por un excelente Lucas Ocampos, que cada partido muestra más talento. Ter Stegen le privó del primer tanto con una sensacional parada de balonmano. Las dos siguientes las mandó fuera, una con el pie y otra con la cabeza. El acoso de los de Lopetegui y el sufrimiento de un Camp Nou que comenzaba a impacientarse tocó a su fin en el minuto 27, cuando Luis Suárez, en la primera de los culés, abrió la lata de chilena -con la izquierda, para más inri-.

Tres después, Vidal hizo el 2-0. Buena definición desde dentro del área al pase de Arthur. Y tres después mató el encuentro Dembélé con un recorte y una definición de interior llenos de potencia y calidad. Y así, en siete minutos, el Barça hizo los tres que no pudo marcar de Jong.

Tampoco en la segunda parte pudo acertar de Jong, y la mandó al palo en mano a mano con Ter Stegen en el minuto 48.

Redondearía la fiesta Messi en el 77' con su primer gol de la temporada, merced a un espléndido golpeo de falta. Pero en el fútbol las fiestas no terminan hasta el 90' y esta no vez no fue una excepción. Mateu Lahoz expulsó al joven debutante del Barça B Ronald Araújo, por hacer falta evitando una ocasión clara y manifiesta de gol, y seguidamente expulsó a Dembélé, no sabemos si por un eventual insulto a Mateu Lahoz o por tirarle el espray de las faltas al colegiado -algo que parece hace sin intención-.

Los protagonistas

Luuk de Jong fue el gran protagonista de la primera parte del partido, ya que de haber estado algo acertado, el Sevilla se podía haber puesto con una importante ventaja en el marcador.

Mención especial merece Messi, que hizo su primer gol de la temporada con un gran remate de falta.

El jugador uruguayo del Barça B Ronald Araújo pecó de inocencia en su debut y fue expulsado por derribar a Chicharito siendo el último jugador. En esa jugada fue expulsado también Dembélé, no sabemos si por un eventual insulto a Mateu Lahoz o por tirarle el espray de las faltas al colegiado -algo que parece hace sin intención-. Había quitado la titularidad a Griezmann y estuvo muy acertado, golazo incluido, hasta ese momento.