Manuela Carmena, sobre las Trece Rosas: "El delito de injurias y calumnias no tiene viabilidad ninguna"

Manuela Carmena comparte la indignación de los oyentes de Hora 25 sobre las declaraciones de Javier Ortega Smith que ha acusado a Las 13 Rosas de violar, torturar y asesinar: "Creo que lo absolutamente grave de las manifestaciones de Javier Ortega Smith no es solamente el desprecio, sino la mentira. No tenemos ningún recurso eficaz contra la mentira de los políticos, la deformación absoluta de la realidad y, en este caso, de la deformación de la historia de España", concluye Carmena.

Sobre el recorrido judicial de las acciones legales que han anunciado familiares de Las 13 Rosas y asociaciones memorialistas, Carmena es pesimista: "Me da mucha pena desilusionar, porque todo el mundo piensa que se puede controlar a los políticos con la justicia y esto no puede ser". Carmena concluye su razonamiento con argumentos jurídicos: "El delito de injurias y calumnias son delitos privados y los tienen que denunciar la persona ofendida. En la reforma del Código Penal de 1995 se dijo expresamente que tienen que estar vivas las personas ofendidas. En este caso, el delito de injurias y calumnias no tiene viabilidad ninguna".