Ahora si, ahora Albert Rivera levanta el veto a Pedro Sánchez y plantea posibles acuerdos tras las elecciones del 10 de Noviembre. El enésimo bandazo del líder de Ciudadanos que ya nos tiene acostumbrados a defender una cosa y la contraria. El que se vendió como el gran líder de la regeneración y que apuntaló al PP allí donde el PP más chapoteba contra la corrupción, el que se vendió como la solución a Cataluña y ganó allí unas elecciones y se dedicó a provocar sin aportar ni una solución apolítica.

Ahora, el que le puso el cordón sanitario a Sánchez, al que llamó jefe de la banda y urdidor de un plan, levanta el cordón sin que haya pasado nada, ningún hecho relevante que explique que antes no se podía negociar, abocándonos a una repetición electoral, y ahora sí. Bueno, algo si ha cambiado, no hay ni una encuesta que no pronostique la debacle de Ciudadanos y Albert Rivera ha entrado en pánico.

Ha sido este un fin de semana curioso. Rivera ofreciéndose a la banda y Pablo Casado 'marianeando', retocando las listas para introducir gente próxima al expresidente del gobierno que son sinónimo de moderación. Nos podrían haber ahorrado la repetición electoral, la tensión a la que han sometido al país y el gasto que supone volver a poner las urnas. Si se podía hacer, ¿por qué no lo hicieron?