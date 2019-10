Ximo Puig: "El Parlamento no puede ser un conjunto de monólogos sin capacidad de alcanzar ningún acuerdo"

Escucha la entrevista completa a Ximo Puig en 'Hora 25':

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pasado por el programa especial de 'Hora 25' desde Valencia y ha valorado la situación política actual, marcada por la precampaña del 10-N. "Creo que es una exigencia democrática que haya acuerdo y que haya un parlamento que entienda que España es diversa y plural y que debe garantizar la igualdad de los ciudadanos", ha asegurado Ximo Puig a preguntas de Pepa Bueno, que se ha mostrado defensor del acuerdo para formar gobierno.

Sobre la coalición con Podemos

"Yo intento dormir lo mejor posible, no se puede trasladar una experiencia política de un lado a otro. En Portugal ha funcionado un gobierno en minoría. Nosotros en el primer Botánic teníamos a Podemos fuera del gobierno (...) No es que sea posible, es que es exigible que haya acuerdos. Lo que hay que exigir es que los actores políticos se pongan de acuerdo no solo para un gobierno, sino para que el Parlamento se desfronterice y haya acuerdos de país", ha asegurado cuestionado por las palabras de Sánchez cuando aseguró

"Es legítimo que en un gobierno de coalición haya posiciones diversas, no somos un único partido. Pero también, en gobiernos de mayoría absoluta, también hay dificultades. En general todos los gobiernos son de coalición entre el ministerio de Hacienda y los demás. Hay que armonizar las diferencias. Muchas veces la elaboración del producto político es más complicada cuando hay más visiones, pero el producto político es mejor porque está más debatido", ha dicho sobre las diferencias ideológicas.

Sobre la postura de Podemos con el 155

"No, en absoluto. El gobierno valenciano gobierna para el pueblo valenciano. Somos un autogobierno que nace del pueblo valenciano. Nos interesa lo que pasa en Cataluña, es a quien más vendemos y compramos y somos vecinos. Nuestro gobierno tiene claro que su misión es gobernar para los intereses generales de los valencianos. Nos gustaría que Cataluña estuviese más estabilizada", ha apuntado sobre la posibilidad de que las diferentes posturas sobre la aplicación de 155 en Cataluña afecten a su pacto.

Sobre su experiencia en las coaliciones

"No se trata tanto de asesorar. A mí Sánchez me ha preguntado cómo nos estaba funcionando el gobierno. Ya he dicho que no es trasladable desde una comunidad autónoma a nivel nacional, tampoco la situación era igual, la suma no daba una mayoría. Creo que el comité federal fue validada por el Comité Federal. Los liderazgos tienen un peso determinado y las gobernanzas han cambiado. No hay que mirar el pasado con nostalgia. Si es cierto que no se puede perder el respeto a la ciudadanía. El Parlamento no puede ser un conjunto de monólogos y que no haya posibilidad de llegar a acuerdos, porque este pierde la propia esencia", ha reiterado cuestionado sobre si Sánchez le pidió consejo tras las pasadas generales.

Sobre la alcaldesa de Móstoles

"Respecto a la alcaldesa de Móstoles, ya escuché al secretario general de PSOE-M decir que debería dar un paso a un lado (...) La Comunidad de Madrid me queda muy lejos. Lo único que me pone un poco de los nervios es la presidenta", ha comentado.

Sobre la financiación autonómica

"Necesitamos que haya un gobierno y que haya un Parlamento para que vean que esto no es una cuestión de nacionalismo, sino de igualdad entre los españoles (...) Espero que exista sentido común, esto quiebra España, si hay asimetrías enormes esto genera problemas de afección"