Yolanda Ramos: "Ahora en televisión tengo libertad para hacer lo que me salga del..."

Esta tarde La Ventana se ha trasladado al Centro Botín, en Santander. Yolanda Ramos es una actriz en mayúsculas, una cómica que nos ha hecho reír desde que la descubriéramos en 1999 en Telecinco con la serie "Me lo dijo Pérez", Pasó por la escuela de "Siete Vidas" y bajo la batuta de Corbacho fue desde Maria Teresa Campos, a Belén Esteban en el aplaudido " HomoZapping".

Ahora triunfa siendo Noemi Argüelles, una experta, a su manera, en redes sociales en "Paquita Salas" y ella misma en un programa como "Masterchef Celebrity" .

"Allí donde llegaba se cerraba el garito"

Ramos nos ha hablado de sus diferentes etapas profesionales, desde su época bailando en El Molino, un local de Barcelona que fue “lo mejor y lo peor de la vida”. Nos cuenta que allí fue “inmensamente feliz” y que escribirá un libro en su momento -eso sí-, “cuando se haya muerto mucha gente”.

Recuerda que tuvo una época bastante mala en la que “allí donde llegaba se cerraba el garito”. Incluso ‘El Molino’ terminó cerrando tres años después de que ella llegara.

Libertad en televisión

“Yo como actriz no quiero servir a un autor cuando no siento lo que ha escrito”, cuenta Ramos; que el año pasado lo llevó a la práctica directamente en los despachos de Netflix: “A unos señores bien trajeados les dije que hacía un trabajo si me dejaban crear, si me dejaban ser yo”.

En definitiva: “Ahora en televisión tengo libertad para hacer lo que me salga del...” Y es que cree que hay dos tipos de personas que son valiosas profesionalmente igualmente, pero teniendo dos capacidades distintas; “gente que tiene mérito porque improvisa, como yo” o quienes saben “trasladar a la pantalla lo que otros han escrito”.

Paquita Salas y Noemí Argüelles

También ha explicado cómo se convirtió en Noemí Argüelles en Paquita Salas: “Me llamaron los Javis para ir a ver una cosa que estaban grabando y al llegar y me encontré con una cosa que aluciné. Dije: «¡esto es Woody Allen!»”.

Los Javis se han convertido en una parte fundamental de su vida profesional; incluso a pesar de la diferencia de edad: “Hasta el punto de que cuando yo lo estaba pasando mal, ¡los Javis no habían nacido!”

Cuenta de Ambrossi y Calvo que son “muy buena gente”, cuenta que siempre que está en su mano “te dan trabajo, te quitan los problemas y con ellos son todo facilidades”.