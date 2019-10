Dinero y campaña electoral: contraste de cifras e ideas entre PSOE y PP

A menos de un mes de las elecciones generales del 10-N, la campaña electoral está marcada por la próxima sentencia de los líderes del procés y la exhumación de Franco, pero no se puede pasar por alto las propuestas de los partidos. Las dos grandes formaciones, PSOE y PP, ya han presentado sus programas económicos, por lo que ya sabemos lo que pretenden hacer con nuestros impuestos y cómo van a organizar sus gastos.

Analizamos el balance de los dos partidos para darnos cuenta de que la filosofía de lo que defienden PP y PSOE es radicalmente diferente. Hay un auténtico contraste de cifras e ideas. Nunca se había visto tan claro cuál es la diferencia fiscal y de estado entre estos dos partidos. Los dos programas presentan mucho contraste:

El PSOE subirá impuestos

El Partido Socialista anuncia en su programa que va a subir impuestos para mejorar servicios y, por tanto, estado del bienestar, entre otras cosas, dependencia, educación, sanidad, pensiones... El propio Pedro Sánchez anunció que, si gobierna tras el 10-N, en diciembre actualizará las pensiones de 2020 con el IPC real.

En su propuesta, afirma que subirán el impuesto de la renta a los 90.000 contribuyentes más ricos, los que ganan más de 130.000-150.000 euros al año. También subirán los impuestos a las grandes empresas y anuncian la creación de dos nuevos impuestos; una tasa Google y una tasa a las transacciones financieras.

Con esto el PSOE espera recaudar 5.000 millones más en impuestos. Esa es la propuesta de su programa aunque la realidad es que por ahora en sus actos públicos no se refieren a la subida de impuestos. El problema ahora es que el momento ha cambiado y la economía se ha comenzado a parar. Más presión impositiva puede implicar que el frenazo sea mayor. Alberto del Pozo, de Economistas frente a la Crisis, asegura que si la subida de impuestos es sobre las clases que más tienen (y menos se resienten) no se frenará más la economía: "Un aumento impositivo bien diseñado no tendría por qué frenar el crecimiento económico".

El PP bajará impuestos

Frente a esto, el Partido Popular ha planteado una bajada de impuestos masiva que, en principio, debería implicar recortes en el Estado del Bienestar, aunque eso último no lo ha dicho. Lo que el PP defiende es una bajada de impuestos descomunal que hace imposible pagar las facturas del Estado en Educación, Sanidad, Dependencia... Su líder y candidato, Pablo Casado, lo anunció así: "Cuando sea presidente del Gobierno suprimiré el impuesto de donaciones, el de sucesiones y el de patrimonio, y así el PSOE no podrá paralizar los parlamentos autonómicos".

Ese anuncio supondría perder de un plumazo entre 2.000 y 3.500 millones de recaudación y rebajar impuestos a los que más ganan, ya que dejaría el IRPF máximo en el 40%. Esta rebaja afectaría a los 90.000-100.000 contribuyentes más adinerados. El PP también propone una rebaja de impuestos a las grandes empresas (un 5%), lo que supondría dejar de ingresar entre 10.000 y 20.000 millones de euros.

Preguntado por los planes del PP en cuestión de impuestos, Alberto del Pozo, de Economistas frente a la Crisis, explica que esta rebaja supondría "dinamitar el modelo social que España mantiene actualmente". Recuerda este economista que de por sí España ya gasta menos que la media europea.