El espía británico tenía ataques de meloncolía

Informe: 602

El gazapo protagonista de esta semana no es un palabra de las que se inventa cada semana Luis Piedrahita en Todo Por La Radio pero bien podría serlo. En RNE, un colaborador de Pepa Fernández -Alfredo Laín- acuñó la palabra 'Meloncolía', que podríamos definir como: Esa tristeza que te da cuando comes melón, o la que se produce cuando queriendo comerlo no puedes hacerlo. El gazapo sonoro lo lleva a la imagen nuestro viñetista Carlos Mattera.

