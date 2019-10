Desde que Sergio Ramos ha comentado su ilusión por participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, muchas han sido las opiniones que se han generado entorno a esta decisión. El jugador del Real Madrid podría asistir a esta competición, aunque su cercanía con la final de la Eurocopa, ha generado grandes críticas entre los aficionados.

La decisión, en el caso de que se tomara, sería lícita ya que el reglamento permite la participación de hasta tres jugadores por encima de los 21 años. A pesar de los tantos meses que quedan hasta entonces, Luis de la Fuente se ha sentido halagado con el comentario del capitán de la absoluta y, sin duda, lo tendrá en cuanta cuando le toque hacer la convocatoria. Si bien, también estará pendiente de Dani Ceballos, Firpo u otros jugadores que fueron campeones de Europa con la sub-21.

Yago de Vega ha opinado sobre la decisión de Ramos en El Larguero: "Los comentábamos esta tarde en la redacción porque había un poco de debate. Es una forma de homenajear a esa gente que en su momento no han podido ir a unos Juegos Olímpicos, que han dado tanto por la selección y no pasa nada. Si cuadra en un momento determinado el llevar a gente que ha dado tanto, que va a batir el récord de internacionalidades si no pasa nada raro mañana superando a Iker Casillas, es hasta bonito".