Álvaro Benito: "Simeone es un entrenador diez, se ha inventado cosas que no hacía nadie"

Álvaro Benito Villar, míster y analista de El Larguero, elogió la figura de Diego Pablo Simeone y su trabajo durante todos estos años en tiempo de Sanedrín.

"Simeone me parece un fenómeno. Si consigues plasmar tus ideas en el campo, eres un entrenador diez", señaló el exjugador del Real Madrid.

"Es un entrenador que ha incorporado muchas cosas a nivel de detalle defensivo, de entrenar cosas que en otros equipos no se entrenan: tapar centros, tapar tiros, defender el área. Sé que muchas personas no son conscientes pero Simeone se ha inventado cosas que no había hecho nadie", reflexionó el técnico salmantino.

Benito incidió también en que la evolución actual en el fútbol está en "ayudar al jugador en pequeñas situaciones o patrones de jugadas que se reproducen. En eso 'El Cholo' es un avanzado", concluyó.