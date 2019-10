Andoni Ortuzar: "Detrás de la sentencia hay un gran fracaso de la política"

Escucha la entrevista a Andoni Ortuzar en 'Hora 25':

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pasado por el programa 'Hora 25' para valorar la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del independentismo catalán. "Acabo de escuchar a magistrados como Martín Pallín, que no es nada sospechoso, poniendo bastantes pegas a como se han abordado los hechos probados. Yo, como presidente de un partido político, debo hacer una análisis político. Las consecuencias de esta sentencia son graves. Lo vemos en las calles y lo veremos en las instituciones. Detrás de esto hay un gran fracaso de la política. Es el sentimiento que tengo sin contar que varios de los condenados son amigos míos con los que he hecho política", ha asegurado Ortuzar, que ha insistido en el fracaso de la política para abordar el conflicto soberanista en Cataluña. "Si la política no asume su papel y no hacemos un viraje que nos lleve a hablar... el problema en Cataluña es un problema político", ha asegurado.

Cuestionado por quién tiene más responsabilidad a la hora de resolver el conflicto, Ortuzar ha asegurado que lo necesario para superar la situación en Cataluña es mirar al futuro. "¿Cuando se pone en marcha el contador de los agravios? Si lo llevamos al momento del Estatut... la historia del procés catalán es muy larga que ha ido acumulando agravios y quien sale perjudicado es la sociedad catalana a la que vemos en la calle, tensionada y que seguramente la vamos a seguir viendo. Seguro que hay catalanes también tensionados con la reacción de sus vecinos. Esto es lo que nos debe ocupar ahora", ha reiterado.

Ortuzar, sobre el PP, Cs y los indultos

El presidente del PNV también se ha referido a la polémica de los indultos, que ha centrado gran parte de las comparecencias de algunos líderes políticos como Pablo Casado o Albert Rivera, con los que Ortuzar se ha mostrado muy crítico. "Entiendo que el presidente del Gobierno del Gobierno sea más cauto, el debe ser más cauto de lo que debo ser yo. Que haya gente que ya esté diciendo que no pueden progresar de grado... me parece una auténtica aberración. Que haya partidos en este país que estén en manos de gente así me parece muy triste. Es lo que nos ha traído a esta situación que estamos viviendo. A mí no me gusta la sentencia y la respeto. Los otros que respeten también las posibilidades que la ley da a los procesados", ha sentenciado.