Aaron Paul y Jesse Pinkman, la verdadera historia de amor de 'Breaking Bad'

Lo de Aaron Paul y Jesse Pinkman es la historia de un flechazo. La simbiosis entre actor y personaje, uno de esos amores que te cambia la vida. Antes de pasar el casting para interpretar a ese joven adicto a las drogas, había participado en anuncios y en papeles episódicos de Expediente X o Melrose Place. La oportunidad de entrar en la serie creada por Vince Gilligan le obsesionó. Metido en el personaje las 24 horas, paseaba en secreto por las noches por Albuquerque para conocer el oscuro mundo en el que se movía Jesse. Parte de su empeño estaba justificado.

La idea inicial era que muriera en la primera temporada. Y él quería reescribir esa historia. "Me enamoré del personaje desde el principio, cuando leí por primera vez el piloto de Vince (Gilligan) y lo estaba conociendo. Me encantaba ese chico desde que era un holgazán acabado pero siempre intento acercarme a mis personajes para darle algún tipo de razonamiento y corazón. Y creo que eso es lo que hizo que Jesse Pinkman sobreviviera a lo largo de la serie". Su interpretación, y el hecho de ir asumiendo el rol de contrapunto moral a Walter White, convenció al equipo y la cadena pero él siempre sentía la espada de Damocles sobre su cabeza.

Cuando rodaban la temporada final de la serie, sus temores lo estaban volviendo loco. Tuvo el presentimiento de que a Jesse le esperaba un final trágico. Pero él, Aaron Paul (Idaho, 1979), se resistía. Quería una salida honrada para terminar el viaje de Jesse Pinkman. Se armó de valor y le escribió una carta a Gilligan para saber qué tenía en mente. El creador le tranquilizó, su personaje tendría un final más feliz de lo imaginado. "Nunca mataría al corazón de la serie", fueron las palabras textuales.

Ahora, en esta película epílogo producida por Netflix, alcanza una suerte de redención. Entre las cicatrices y el trauma de su secuestro y la huida a una nueva vida, completa la historia de Jesse Pinkman que el final de ‘Breaking Bad’ dejó en un segundo plano. "No si es redención, creo que Jesse hizo cosas malas en su vida y quién sabe si ahora es libre y está limpio, ¿no? Él pasó por el infierno y volvió en múltiples ocasiones, pero creo que es muy bonito tener una película centrada en él y darle una despedida más adecuada", apunta satisfecho.

‘El Camino’ se empezó a gestar hace unos años. En la celebración del décimo aniversario del inicio de la serie, Vince Gilligan le comentó que tenía una idea para el final de Jesse. No necesitó escuchar más. Dijo sí. Solo volver al personaje de su vida y reencontrarse con todo el equipo merecía la pena. "Solo interpretándolo durante tantos años en medio de ese loco mundo que era Breaking Bad, contando esa historia y también trabajando enfrente de actores como Bryan Cranston y Bob Odenkirk, era como una clase magistral, como ir a un máster, a un taller de interpretación. Realmente crecí como actor desde el comienzo de la serie hasta el final. Ser capaz de contar una historia tan única, interesante, poderosa y cruda de esa manera me hizo crecer como actor", añade orgulloso de su criatura en la ficción.

La grabación fue tan en secreto que nadie lo sabía. Cuando le preguntaban, decía que estaba rodando un proyecto indie en México. En ese universo de Breaking Bad también se reencontró con los temas que recorren la serie, la ambición, la culpa, las drogas y el fin del sueño americano. "El poder saca lo peor de la gente a veces. Esto es lo que le pasa exactamente a Walter White, siempre tiene ese algo dentro de él, ese deseo de ser el mejor. Lo malo creció rápidamente en Walter White desde el principio. Y el momento en que Pinkam y White cruzan sus vidas probablemente sea el peor día para Pinkman", admite ahora con la distancia para analizar la serie.

Breaking Bad está marcada por la idea de frontera, moral y física. La tentación y el desierto configuraron a uno de los personajes más fascinantes de la televisión del siglo XXI. A Aaron Paul le sigue llamando la atención cómo la ficción ha abrazado a los antihéroes. "Es muy interesante, no sé si es el inicio de todo el movimiento de los antihéroes, bueno obviamente había series antes como Los Soprano, por ejemplo, estábamos apoyando a un hombre muy malo y eso ahora se ha hecho un montón. Es interesante sentarte a ver la televisión y apoyar al malo". Y entra de lleno en uno de los debates colaterales de la serie, el odio a quien desafía al mal. "Eso fue malo para Anna Gunn, que interpretaba a Skyler, era solo una dulce esposa, una dulce madre que descubrió que su marido estaba cocinando y vendiendo metanfetamina, mintiéndole con un bebé en camino. Pero era ella 'el clavo' para a la audiencia y todo el mundo la odiaba, ¿por qué? Si es tan dulce, solo quería que su esposo hiciera el bien y que no fuera más una mala persona, y la arrojaron al fuego de alguna manera. Solo os pido que no odiéis a Skyler", implora a cámara en un mensaje a toda esa legión de fans.

Asume que este es el final definitivo para Jesse Pinkam, aunque deja alguna puerta abierta. Sus aventuras televisivas tras el final de la serie no han ido muy bien. En ‘The Path’ (Amazon) no encontró el reconocimiento que esperaba. Ahora tiene pendiente de estreno la tercera temporada de ‘Westworld’ en HBO y ‘Truth Be Told’, la nueva serie de Apple que protagoniza junto a Octavia Spencer. No le teme a quedar encasillado, a no poder salir de un personaje que le ha marcado tanto y se resiste a dejar ir. "He pasado seis años interpretando a Pinkman, toco madera, y he estado trabajando cada día desde entonces. Me siento bastante afortunado, y ahora seis años después, tener la oportunidad de meterme otra vez en su piel de una manera diferente, es una versión diferente del Pinkman que habíamos visto antes. Así que es bonito, nunca he pensado en eso", concluye.