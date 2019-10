"El 52% de los pueblos de España no tienen ni siquiera una oficina bancaria"

En junio de 2018, bancos y cajas contaban con una red de 27.3000 oficinas, la mitad desde el inicio la crisis. Ahora, más de la mitad de los municipios españoles están en exclusión financiera.

Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE (Instituto valenciano de investigaciones económicas), analizó en SER Consumidor la situación latente en la España rural. “Los datos dicen que el 52% de los pueblos de España, 4.244 municipios, no tienen ni siquiera una oficina bancaria. En esos municipios, que suelen ser la España rural, vive el 2,9 % de la población: 1.251.000 habitantes”, expuso.

Aunque la huida de los bancos de los pueblos se ha ralentizado en los últimos años, el investigador expone que esta situación no se detendrá si las instituciones no ponen cartas en el asunto. “Se ha ralentizado, pero yo creo que va a continuar por un motivo: la banca española tiene un problema de muy baja rentabilidad y por tanto lo que tiene que hacer es conseguir que todas sus oficinas sean rentables. Están ofreciendo alternativas como la banca móvil”, explicó Maudos.

“Las instituciones, los gobiernos, deberían hacer más. Esto es un problema social y el sector público debe contribuir a paliar el problema. Ya hay experiencias: En la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas, ha lanzado una convocatoria estupenda en la que se han presentado ya cien peticiones de pueblos. Lo que se hace es financiar, dar subvenciones para que los bancos instalen un cajero en los municipios. Se le paga algo al banco y el Ayuntamiento cede un espacio. Por ahora es un éxito”, explicó el director adjunto del IVIE.

Con esta medida, el 40% de los pueblos valencianos que no tenían oficina bancaria, ahora la van a tener. Y según expuso el experto, por un desembolso económico asequible. “Esto le va a salir a relativamente barato al Gobierno Valenciano, me cuentan que va a costar 10.000 euros por cajero: un millón. Con un millón de euros al año hemos resuelto un problema importante”

Zonas más afectadas

“La España rural es la zona más castigada. En Castilla y León, el 80% de los pueblos no tienen ni siquiera una oficina. Provincias como Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora… más del 20% de su población no tienen un banco cerca. Le siguen Comunidades Autónomas como Navarra, Extremadura…”, informó Joaquín Maudos.

El caso de Matapozuelos

Severino Donate se ha adentrado en uno de los pueblos que vive esta situación de exclusión financiera: Matapozuelos. Un pueblo de más de 1000 habitantes al que da servicio una oficina móvil; un par de horas, una vez por semana.

"Tras la crisis nos quedamos sin bancos", expuso uno de los habitantes. "Vivimos apartados del mundo", explicó otra. "Parece que hemos retrocedido 40 años para atrás", declaró un vecino.

"Tuvimos que poner datáfono en el restaurante porque nadie tenía efectivo para pagar", informó la propietaria del local, que cuenta que muchos vecinos mayores no saben todavía como funciona el pago con tarjeta. Y es que este es otro de los problemas a los que se enfrenta la España rural: la brecha digital. Los bancos apuestan ahora por la banca online, pero muchos habitantes todavía no saben cómo funciona, o por la mala conexión a internet, no pueden acceder a esta.