Manu Carreño: "A mí me parece la Selección tiene que tener un portero titular"

Robert Moreno eligió a De Gea como titular para el partido contra Suecia. No obstante, el portero madrileño tuvo que pedir el cambio en el segundo tiempo por molestias musculares y el partido lo terminó Kepa. El debate de la portería está abierto en la selección y Manu Carreño opinó al respecto.

"A mí me parece la selección española tiene que tener un portero titular. Robert Moreno sabrá mejor lo que hace, pero estamos a muy pocos meses de la Eurocopa y no sabemos quién es el portero de España", comenzó.

"Cuando ya parecía que el melón lo había abierto el seleccionador y había elegido a Kepa, ahora vuelven a meter a De Gea y dice que vamos a estar entretenidos porque el debate sigue abierto. Cuando lleguemos a la Eurocopa, ¿quién es el portero titular? No parece que haya uno".

No obstante, el director de El Larguero no considera que este vaya a ser el equipo base de la próxima versión de la Selección. "Más que una renovación, mucho de los que van a ser titular por distintos motivos no están. Los que estamos viendo ante Noruega y Suecia vaya a ser la base del equipo que va a jugar cuando llegue la Eurocopa. Eso es lo que creo", concluyó.