Tras las situaciones tan complicadas que se están viviendo estos días en Barcelona con las protestas después de conocer la sentencia del procés, La Liga ha planteado la posibilidad de cambiar la sede del primer Clásico de la jornada -una opción que han descartado ambos clubes- o, en otro caso, aplazar el encuentro más de un mes, hasta diciembre, con fechas que oscilan entre el 4 y el 18 de diciembre. La decisión será tomada entre este jueves y este viernes, en acuerdo con la Federación Española de Fútbol.

Los Mossos se encuentran detallando un informe policial en el que se explique no se puede llevar acabo el encuentro en el Camp Nou por que no se podría garantizar la seguridad de todos los asistentes. "La obligación de La Liga, la Federación y de los clubes es aceptar el fracaso y ver cual es la decisión menos mala. Creo que la menos mala es que se aplace y buscar una fecha más o menos buena para todos los clubes. La situación es 100.000 personas en el Camp Nou y la policía no tiene garantizada la seguridad de todos [...] El fútbol es lo de menos", apuntaba Antonio Romero en el Sanedrín.

"Vamos a esperar porque quedan ocho días, ha salido el Presidente de la Generalitat a decir 'basta' y lo mismo mañana hay menos o nada", indicaba Jesús Gallego ante la posibilidad de que la fecha se quede intacta. "Esto va más allá de un partido de fútbol y de lo que se ingrese del mismo. Primero la seguridad y luego el negocio. Esto está por encima de todos. Lo que todos queremos es que se asegure la integridad de todos los que van al partido o incluso todos los que estén en la ciudad y no les interese el fútbol", añadía Mario Torrejón.

"Me da mucha pena lo que estoy escuchando, muchísima pena. Me da pena mucha pena que demos por hecho que este partido lo vayan a ganar los violentos. Me da mucha pena que mañana se anuncie que este partido se aplaza y que los violentos vuelvan a su casa y digan 'lo hemos conseguido, le hemos ganado al fútbol'. Este partido no lo pueden ganar los violentos, lo tiene que ganar el fútbol. El 26 de octubre tiene que haber fútbol a la 13:00 en el Camp Nou, porque de lo contrario, le estamos dando la razón a quien no la tiene [...] El fútbol tiene que ganar este partido, no podemos permitir esto. Es una derrota gravísima [...] Hay aficionados del Barcelona pacíficos a los que unos violentos no les van a dejar ir al partido", reflexionaba Julio Pulido.

El Real Madrid se ha mostrado tajante en todo momento con la decisión de cambiar el estadio en esta primera ronda de Liga "por que se adultera la competición, algo que viene reflejado en la Federación que no se puede hacer", explicaba Javier Herráez a Manu Carreño. "El Real Madrid quiere jugarlo ya y me consta que algún jugador les encantaría jugarlo", añadía.

En Barcelona también se han mostrado negativos ante esta decisión por el mismo motivo de su contrario y porque "el FC Barcelona entiende que en cualquier caso no es responsabilidad suya lo que pueda pasar en temas de seguridad" y "con un añadido ya que Bartomeu está molesto porque Tebas no le ha llamado para exponer lo que quería hacer y entiende que debería hacerlo", explica Sique Rodríguez.