Arrimadas: "No sé qué más tiene que pasar para que se cese a Torra"

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, habló en Hora 25 sobre los disturbios de Barcleona y dijo sobre el presidente de la Gerenalitat, Quim Torra, que: "No sé qué más tiene que pasar para que se le pueda cesar".

"Lo que debería hacer Torra está claro: condenar absolutamente la violencia, desentenderse y volver a la normalidad", explicó Arrimadas. "Torra es un peligro público, lo que es increíble es que siga en la Generalitat. No sé qué más tiene que pasar para que a este señor se le pueda cesar", afirmó.

"Aquí no hay medias tintas. Hay un gobierno de la Generalitat que lo está alentando. No sé si hay otra democracia en el mundo en el que el gobierno alente estas cosas. Ese es el factor que nos debe hacer actuar", añadió.

Respecto a los disturbios en las calles de Barcelona, donde los manifestantes usaron pirotécnia y cócteles molotov contra los mossos, Arrimadas dijo que era "otra noche más en la que pasaron miedo". "Mucha gente no sabe si mañana va a llevar a los niños al colegio. Gente a la que le han quemado el coche, que tiene miedo. Me sorprende que algunos quieran quitarle hierro a esto. Este Gobierno no está garantizado los derechos constitucionales", explicó.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, afirmó que las autoridades estaban usando "firmeza proporcionalidad". Arrimadas criticó sus palabras y dijo que "el Gobierno no seguirá garantizando unos derechos constitucionales que ahora se están violando". "No se puede hacer vida normal: no se puede coger medios de transporte, no se puede ir al médico... mucha gente tiene miedo de llevar a los niños al colegio. No hay derecho a vivir así", analizó.

"Es hora de que los constitucionalistas nos juntemos en la acción y la protección de los catalanes. Como catalana constitucionalista, los derechos no se están cumpliendo", añadió.

Sobre cuál es la posible solución a los altercados en Barcelona, Arrimadas afirmó que "ahora mismo hay muchos agentes de policía que lo están pasando mal, deberían tener más refuerzos". "Esto se está yendo de las manos. Hay falta de recursos y efectivos", concluyó.

"Llevamos muchos años advirtiéndolo: años de adoctrinamiento, subversión... Ahora lo positivo de una noche negra como esta es que la gente es consciente de que hay que actuar. Tenemos que unir a todo el constitucionalismo para que Cataluña vuelva a estar en su sitio", concluyó.

Asens: “Judicializar el procés es irresponsable"

El líder de Podemos en Cataluña, Jaume Asens, también pasó por ‘Hora 25’ para valorar esta tercera jornada de disturbios en Cataluña. “Lo que está ocurriendo es muy grave, vivo cerca de las zonas donde hay disturbios. Son escenas intolerables, pero quiero enfatizar en que hay un consenso en la sociedad catalana a la hora de rechazar esta sentencia", analizó.

"Los disturbios son actos de una minoría. La diferencia es que hoy es verdad que tenemos esta sentencia que ha generado mucha indignación y que estamos en un contexto de elecciones y hace que todo se intensifique más (…) Esto viene por la indignación que produce la sentencia. Esto lo están haciendo minorías de una forma intolerable”, apuntó Asens, que ha señalado a la judicialización del procés como causa de esta situación.

“Estamos en un círculo vicioso desde años que ahora se ha ahondado más. La sentencia ahonda en la radicalización de las posiciones y demuestra lo insensato de renunciar a la política para resolver un problema político. El autismo político y judicializar el procés como una respuesta es una irresponsabilidad”, sentenció.