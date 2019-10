Rufián niega la tesis de los infiltrados: "Soy muy reacio a las conspiranoias"

Escucha la entrevista completa a Gabriel Rufián en 'Hora 25':

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado en el especial 'Hora 25' estar viviendo la jornada de disturbios de este viernes "como un fracaso en parte", ya que asegura que pese a la gran manifestación cívica y pacífica que se ha producido, hay c"varias noches que evidencian un fracaso de la política". "Desde aquí condenar a aquellos que se dedican a quedarse después de manifestaciones inequívocamente cívicas y pacíficas para regar de violencia. No nos representan", ha lamentado Rufián.

Cuestionado por las palabras de Laura Borrás (de JuntsxCat) en este mismo especial, en el que ha afirmado que la violencia corresponde a infiltrados en el movimiento, Rufián ha asegurado no creer "en conspiranoias". "Con todo el respeto al espacio Convergente, no hace falta irse lejos. Son 200 localizados que la lían siempre. Caeríamos en un chovinismo absurdo si culpamos siempre a los de fuera de lo malo", ha asegurado Rufián, que ha abogado por señalar y aislar a estas personas. "Los minutos de las barricadas deberíamos dedicarlos a hacer política", ha lamentado.

No descarta elecciones en Cataluña

Por último, el portavoz de ERC en el Congreso ha sido cuestionado por la posibilidad de unas elecciones anticipadas en Cataluña, algo que no ha descartado pese a apuntar que no es una pregunta para él. "Si es momento de elecciones no es pregunta para mí, solo quiero decir que sin presupuestos es muy difícil. Me constan los esfuerzos de Aragonés... pero un tercer año sin presupuestos sería muy complicado", ha sentenciado.