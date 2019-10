Pablo Iglesias: "Pedro Sánchez tiene que ganarse el sueldo y hablar con Torra"

Pablo Iglesias cree que Pedro Sánchez se equivoca al no hablar con Quim Torra. El líder de Unidas Podemos subraya que "todos estamos satisfechos de que los Mossos colaboren con la Guardia Civil y la Policía Nacional" y califica de "tomadura del pelo a la ciudadanía" que "Sánchez y Torra no quieran hablar". "Pedro Sánchez tiene que ganarse el sueldo y hablar con quien no le apetece. Lo de Cataluña es grave y nadie puede entender que no hablen", ha dicho.

Iglesias también ha destacado que "todos hemos visto excesos" por parte de las fuerzas de seguridad durante los altercados de estos últimos días en Cataluña, algo que enmarca dentro de una "situación de conflicto y grave tensión". El líder de la formación morada espera que no se vuelvan a producir y que "haya una rectificación de las fuerzas de seguridad". Pablo Iglesias insiste en que la situación de Cataluña no es un problema de orden público: "Es un problema político".