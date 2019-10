Villegas resta importancia a las palabras de Rivera: "Todos sabemos que quien mete a los delincuentes en la cárcel son los jueces"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este domingo en Barcelona que quiere ser presidente del Gobierno para proteger a las familias y "meter en la cárcel" a quienes quieran romper España. Unas declaraciones que desataron un aluvión de críticas por poner en jaque la división de poderes y que, este lunes, José Manuel Villegas rebajaba en Hoy por Hoy: "En democracia, sabemos todos que quien mete a los delincuentes en la cárcel son los jueces", sentenciaba el secretario general de Ciudadanos, y añadía que su presidente se refería a no conceder "ni indultos ni tratamientos de favor a los presos, como podría hacer Torra".

Desde Ciudadanos creen que "Torra debe dejar de ser presidente mientras no acepte las sentencias juiciales" y que "el 155 arreglaría cosas como el control de los cuerpos de seguridad, los presupuestos... para que no estén en manos de alguien que no acepta las sentencias del Estado de Derecho".

Villegas no quiere valorar las encuestas que vaticinan una fuerte caída de su partido en las elecciones del próximo 10 de noviembre: "En Ciudadanos nunca lo hemos tenido fácil. Cuando dimos el salto a nivel nacional todo el mundo decía que no tenía sentido que nos presentasemos. Ni las encuestas ni los medios van a determinar el resultado del 10-N". Por ahora, dicen estar "preocupados en poner encima de la mesa soluciones".