Marta Corredera: "Nos consta que han empezado las presiones por parte de los clubes"

Las jugadoras de la Primera Iberdrola están en huelga hasta que no consigan un convenio colectivo, como han comunicado tras la reunión con la AFE este martes. La huelga comenzará el próximo fin de semana y Marta Corredera, jugadora del Levante, pasó por El Larguero para explicar su punto de vista.

Antes de convocar la huelga, la AFE reunió a casi 200 jugadoras de Primera división. "Ha sido muy especial. Todas somos conscientes de que ha llegado nuestro momento, que es ahora o nunca. Hoy se ha demostrado con creces. Llevamos más de un año intentando cerrar un convenio colectivo que nos beneficie a la hora de ser trabajadores", comenzó a explicar.

"No pretendo igualarnos a los chicos y tener sus derechos, sino a los trabajadores. Todos los trabajadores tienen un convenio que los proteja", dijo. Además, Corredera explicó uno de los puntos conflictivos del acuerdo: "Los clubes están estancados en un punto: la parcialidad de horario trabajado a la semana. Ellos no se mueven del 50%, nosotras queríamos un 100%, pero bajamos al 75%. Pero ellos no son capaces de bajar de ahí. Después de 18 reuniones hemos creído que ya está bien".

Entre otras cuestiones, las jugadoras piden que en el convenio se incluya un marco de regulación por lesión, un protocolo de embarazo y derecho a vacaciones. La primera fecha sin fútbol será el fin de semana que viene.

"Es una huelga indefinida hasta que no se firme el convenio, hasta que los clubes no tengan a bien darnos nuestros derechos. Hemos puesto en manos de AFE las gestiones, ellos serán los que nos digan las pautas a seguir", añadió.

Respecto a si ya ha habido presiones por parte de los clubes para no ir a la huelga, Corredera explicó que sí. "Va a ser duro a partir de ahora, van a existir presiones por parte de los clubes. Saben que la manera que tienen de conseguir lo que quieren es poner contra la espada y la pared. No vamos a decir ningún nombre, pero sabemos que ha habido presiones. Estamos en constante contacto con las jugadoras; las veteranas somos las que tenemos que dar ejemplo y apoyo a la gente más desprotegida", explicó.

"No me preocupa que haya jugadoras sin equipo. Creemos que son excusas para darnos largas: han tenido más de un año desde que empezamos las negociaciones para conseguir el dinero que dicen que no tienen. No nos lo creemos", dijo.

"Ellos te piden que seas profesional: que te cuides, que descanses 24 horas... y luego tú no eres profesional 24 horas. Un ejemplo: el club no considera que los desplazamientos en los autocares sean horas trabajadas, sólo las dos horas del partido", concluyó.