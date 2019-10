Una de las secciones más esperadas del último tramo de Carrusel, las preguntas canallas, repasó aspectos de la actualidad deportiva

1- Si pudieras meter a un jugador español en la lista del Balón de Oro, ¿cuál sería?

Gallego: Es una pregunta muy difícil. Fabián.

2- ¿Quién ganará el Balón de Oro?

Flaquer: Messi

3- ¿Es la Premier mejor campeonato que LaLiga?

Romero: No. Es más divertido, pero no mejor. De calidad no. Está mejor hecho.

4- Si Valverde ya no estuviera en el Barça, Zidane tampoco en el Madrid ni Simeone en el Atleti... ¿qué entrenador pondrías a cada uno?

Mario Torrejón: Xavi Hernández para el Barça, Jürgen Klopp para el Real Madrid y para el Atlético debería ser Antonio Conte, pero se me ha pasado por la cabeza Quique Setién.

5- ¿Será Luis Suárez el delantero centro del Barça el año que viene? ¿Quién será?

Sique Rodríguez: No. El sueño húmedo es Mbappé, pero creo que no se irá del PSG hasta detrás del Mundial de Qatar.

6- El año que viene el entrenador del Real Madrid es...

Antón Meana: Allegri

7- Piden aplazar el Betis-Sevilla por falta de efectivos y LaLiga no quiere. ¿Tiene razón LaLiga?

Jordi Martí: Si lo pide el Gobierno y se van a meter informes policiales, a Tebas no le va a quedar más remedio que aplazar.

8- ¿Hay una campaña para tumbar al Cholo Simeone?

Talavera: Como campaña no, pero hay mucha gente que se alegraría si el Atlético no tuviera a Simeone. No hay mano negra, pero en momentos de debilidad se le tiran como lobos, porque creen que el Atlético sería más débil sin él.

9- ¿Estará Diego Costa el año que viene en el Atlético?

Pablo Pinto: Si llega una buena oferta, no.

10- En una clasificación de estrategas entre los 20 entrenadores de Primera... ¿cómo quedaría el Cholo?

Pulido: Entre los 10 primeros. El 7.