Piqué: "La rivalidad con el Madrid la he llevado el límite; a veces me he pasado"

Gerard Piqué explicó, durante su entrevista en El Larguero con Manu Carreño, que en su opinión "no hacía falta aplazar el Clásico" y que en ocasiones "ha pasado el límite de la rivalidad" con el Real Madrid.

Respecto a la decisión del Comité de Competición de aplazar el Clásico por cuestiones de seguridad tras los disturbios en Barcelona, Piqué dijo que en su opinión "no hacía falta".

"Yo desde que tengo sentido común, en un estadio no ha habido violencia. Ese fin de semana se jugó un Espanyol - Villarreal y no sucedió nada. ¿Por qué no va a suceder el 18 de diciembre lo que tenía que haber pasado este fin de semana? Para mí, fue magnificar un problema que no había", explicó.

"Creo que para la Liga y para los clubes no era lo mejor. Creo que la Liga, como competición, y los clubes tienen que coger el toro por los cuernos y asegurar que el espectáculo siga", añadió.

"La rivalidad que hay entre el Barça y Madrid siempre la he llevado al límite, a veces me he pasado"

Sobre la rivalidad de Barça y Madrid, el central dijo que él "siempre la había llevado al límite y que a veces se había pasado", "Pero en el momento en el que me saco la ropa de mi trabajo y paso a ser una persona de la calle, la rivalidad ya se queda ahí", explicó.

Además, también afirmó que tiene buena relación con algunos jugadores del equipo rival. "Yo me llevo fenomenal con muchos jugadores del Madrid. Nunca he tenido una mala palabra y la gente me ha respetado mucho aquí en Madrid, que es algo que valoro mucho. Con Nacho, con Sergio Ramos, Lucas Vázquez... No diría que es una relación de amigos, pero sí muy cordial", explicó.