Piqué: "Siempre he tenido ganas de algún día ser presidente del Barça, pero a corto plazo no me veo y a medio tampoco"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué pasó este miércoles por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER y analizó algunos aspectos de su futuro deportivo y fuera de los campos de juego.

"Mi contrato termina en 2022 y tendré 35 años", declaró, antes de añadir que después de esa fecha "no sé si me veo siguiendo" aunque "ahora la verdad es que disfruto, pero voy año a año, pensar a tres años vista sería una locura".

"Veremos qué me depara el futuro", expresó, asegurando que "el día que no lo disfrute o que no sea lo importante que soy en el equipo tocará dar un paso al lado". "Mientras tanto, me lo paso muy muy bien", confesó el '3' culé.

"A corto plazo no me veo presidente del Barça, ni mucho menos", declaró Piqué, explicando que "lo de Kosmos me llena muchísimo y no me quiero meter ahora en eso".

"Siempre he tenido esas ganas de algún día serlo, pero a corto plazo no me veo para nada y a medio te diría que tampoco", admitió, añadiendo que "si algún día lo soy es para hacer las cosas muy muy bien, y para eso hay que cambiar tantas cosas que me apetece probar cosas distintas como la Davis u otras cosas que tenemos en el cajón"

"Ya tocará si toca, y si no, pues bueno...", reflexionó Piqué, admitiendo que "lo he pensado, porque no me he visto nunca como entrenador y mi pasión por el Barça va más allá de todo".

"Me gustaría hacerlo en un momento de mi vida en el que me pueda dedicar con alma y con pasión, y ahora lo de Kosmos va para largo y para hacer algo grande, entonces sería incompatible", concluyó el defensa central en su conversación con Manu Carreño.