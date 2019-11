El disco 'MTV Unplugged in New York' de Nirvana cumple 25 años

Fue el primer disco póstumo de Kurt Cobain, líder de Nirvana y, curiosamente, el único con el que la banda de Seattle —gran referente del grunge de los 90— logró un premio Grammy. La edición del MTV Unplugged in New York cumple este viernes 25 años y lo hace con canciones como About A Girl, Come As You Are o The Man Who Sold The World convertidas en grandes clásicos.

Considerado como uno de los mejores discos en directo de todos los tiempos, la grabación tuvo lugar un año antes, el 18 de noviembre de 1993, en los Sony Music Studios de Nueva York. Un momento en el que Nirvana ya gozaba de reconocimiento a nivel mundial gracias, sobre todo, a sus dos últimos discos de estudio: Nevermind (1991) e In Utero (1993).

El Unplugged de Nirvana, sin embargo, sirvió para mostrar el lado más folkie de una banda que, hasta entonces, había brillado por la contundencia de sus guitarras. El formato diseñado por el programa de la MTV, de hecho, sirvió para que Cobain —que se suicidó con un disparo en la cabeza en abril de 1994— trascendiera el ámbito del rock alternativo que ya había conquistado gracias a éxitos como el de Smell Like Teen Spirit. Y su legado ha estado presente en muchos de los mejores discos de rock que se han publicado desde entonces.

La efeméride ha servido también como excusa para reeditar el álbum (con el añadido de cinco tomas de los ensayos previos que, hasta ahora, solo estaban disponibles en formato DVD) y para subastar la chaqueta que Kurt Cobain llevaba puesta durante la actuación. Una prenda algo desgastada y con un agujero (ocasionado por un cigarrillo) que se ha vendido por 334.000 dólares.

La chaqueta de Cobain se ha convertido, al parecer, en "el suéter más caro de la historia vendido en una subasta". Pero en la subasta también se ha pujado por su guitarra Fender Mustang, diseñada para zurdos y personalizada en color turquesa, que ha alcanzado un precio de 340.000 dólares. Sumas que demuestran la enorme importancia de Kurt Cobain en la historia de la música.