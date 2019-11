En Melilla, el miércoles al mediodía tres niños, de 11 y 12 años de edad, menores inmigrantes no acompañados que están en un centro de la Ciudad Autónoma, intentaron ir a comer a un establecimiento de la cadena McDonald's. Los niños no pudieron hacerlo, no se les permitió, porque les expulsaron del restaurante tomándolos por delincuentes.

El caso lo ha denunciado Nur Huda, una trabajadora social de Médicos del Mundo que lleva tres años formando a niños marroquíes que llegan solos a Melilla. Salía ayer de clase con tres de ellos, de muy corta edad (10-11 años), con la intención de invitarles a una hamburguesa pero el encargado se lo impidió, los echó "porque son unos delincuentes", según denuncia esta conocida mujer en la ciudad autónoma.

Esperando una disculpa

Nur denuncia que estos episodios hacia estos niños tutelados (conocidos con el acrónimo MENA y que cada vez más están siendo criminalizados) son cada vez habituales. Indignada gravó un mensaje de voz que se ha distribuido rápidamente por las redes. Médicos del Mundo apoya a su trabajadora, espera una disculpa de ese encargado y lamenta que el racismo se haya normalizado en Melilla donde la infancia no goza de la protección requerida según la ONG.

La ONG Médicos del Mundo ha confirmado la veracidad del audio que desde la noche del miércoles 30 de octubre se ha estado compartiendo a través de WhatsApp en relación con la expulsión de estos tres menores del establecimiento. La organización muestra su apoyo a la trabajadora, con la que lleva vinculada más de tres años, y lamenta la desagradable circunstancia que le tocó vivir.

La normalización del racismo

Médicos del mundo asegura que "los hechos reflejan el ambiente que se vive en una ciudad donde el racismo se ha normalizado y donde la infancia no goza de la protección requerida", y recuerdan que los niños expulsados tenían tan solo 11 y 12 años de edad.

Además, esperan una disculpa del responsable del establecimiento, especialmente con los niños. Consideran que "es un buen momento para que McDonalds, cuyo público objetivo es en gran medida infantil y que posee una fundación vinculada con los derechos de la infancia, lance públicamente el mensaje, a corto y medio plazo, de que todos los niños y niñas, sin discriminación alguna, son bienvenidos en sus restaurantes".