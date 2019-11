James Rhodes: cómo viaja el 'Rolls-Royce' de los pianos

El pianista James Rhodes se ha mudado a un nuevo piso en el madrileño barrio de Chamberí y acompañamos a su Steinway en la travesía desde la tienda hasta su nuevo hogar. Pero tendrá que esperar un par de semanas para poder afinar el piano, ya que la madera del instrumento debe aclimatarse.

Rhodes ha querido responder a algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, explica qué le motivo a ser pianista: “Me enamoré del piano porque fue la primera música que escuché. Supe que tenía que dedicar mi vida a la música y no ha sido fácil, pero no me arrepiento”.

Además, el músico asegura que elige el piano por encima de cualquier otro instrumento y se siente “increíblemente afortunado de poder hacer lo que me gusta, aunque ganase la lotería mañana, seguiría tocando el piano”.