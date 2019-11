Si eres MENA no hay Happy Meal

Nos lo contaba el viernes Nico Castellano, pero esta mañana hemos podido hablar con la educadora y maestra de Médicos del Mundo, Nur Huda. Esta semana el encargado de McDonalds echaba a 3 niños que iban con ella a comer un Happy Meal. Dos de los niños tienen 11 años y uno 12, cuando Nur intentaba razonar por qué no les dejaban consumir su pedido ni dentro, ni en la terraza del establecimiento, y por qué calificaba a sus alumnos como delincuentes, los mismos niños le decían que se fueran, que por ellos no había problema.

“Han interiorizado el racismo como algo normal” nos cuenta Nur que rompe a llorar cuando le preguntamos cómo son esos niños, a los que oficialmente, y de forma tan fría, se les llama MENA. Nur Huda se emociona: “son para mí lo mejor, son lo mejor que tengo. Ellos solo desean que alguien los mire de otra manera, que estén con ellos. Ese día no tenían taller conmigo y vinieron por la zona buscándome, porque en cuanto encuentran a una persona que les hace un poco de caso. Es lógico, no tienen padres, no tienen tutores, aunque estén en un centro que sí que se ocupa de ellos: lo más importante, que es el calor y el cariño de un hogar, no lo tienen. Y son muy buenos, precisamente a mí, esos tres, me tienen el corazón robado”.