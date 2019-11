Colectivo Panamera: un madrileño, un argentino y un polaco haciendo cumbia

Todo empezó hace aproximadamente hace tres años y medio de una forma muy improvisada. Nacho Taboada y Pepe Curioni ya llevaban tiempo tocando juntos y de repente les llamaron para tocar una noche en un concierto benéfico de varios grupos en La Riviera: "Estábamos ensayando con el bajo y la guitarra en una sala tan grande y el acústico sonaba un poco raro... decidimos llamar a Vanja Polacek, un chico que conocíamos que tenía un cajón y vivía muy cerca de La Riviera. Le llamamos media hora antes de tocar y estaba en el supermercado. Dejó todo, vino corriendo y se subió al escenario sin haber escuchado las canciones, solo que era cumbia". Ese fue el primer concierto de Colectivo Panamera y, salió tan bien, que desde entonces el trío no se ha separado.

Colectivo Panamera es de esos grupos que tienen un directo tan divertido que, aunque no les conozcas de nada, te pasas el concierto bailando. La culpa la tienen sus ritmos: calypso, rumba, carnavalito… todo metido en la coctelera con un poco de rock y pop. Un zumo fresco que hace tiempo plasmaron en un disco que ahora vuelven a presentar con nuevos sonidos, nuevas mezclas y nuevas canciones para "bailar llorando", como ellos dicen: "Las letras tienen cierta melancolía: los amores prohibidos, el paraíso perdido de la infancia más tierna... algo que recuerda a tiempos pasados y esa nostalgia te da un poco de llorera", cuenta Taboada, curiosamente, con una sonrisa.

El grupo tiene su campamento base, "una casa abierta" en el centro de Madrid. Por allí pasan a diario muchos amigos músicos, con los que surgen colaboraciones improvisadas. Algunas de ellas las han plasmado en la reedición de su primer disco como la de Rozalén que escuchó Te llevo dentro, la única canción inédita, y dijo "la quiero cantar" o la de El Kanka, que se sabía de memoria La Décima mucho antes de grabarla para el álbum. Mr. Kilombo es todo un referente para el grupo y con él versionan en acústico El Huracán y gracias a la gran transformación que ha hecho Eskarnia de Quiero mucho más, mucha gente conocerá a esta rapera: "Vino con la letra muy pensada y tiene ese descaro de las raperas latinoamericanas, nos recuerda a Miss Bolivia. Le dio un lenguaje más feminista a la canción. Buscábamos un contrapunto a lo que decíamos nosotros", cuentan Taboada y Curioni, todavía impresionados con la fuerza que ha ganado la canción ahora.

Como su primer concierto o las colaboraciones con amigos, de forma fluida y natural, fueron congregando a más gente en sus conciertos con el boca a boca. Recuerdan perfectamente su primer sold out: "Fue en el Marula y nosotros no nos lo creíamos. Unos amigos nos llamaron por la mañana y nos dijeron que no podían sacar las entradas. Pensábamos que estaba mal la web y es que no quedaban más. Se reventó el garito", rememora Taboada. Era la primera vez que cobraban una entrada, hasta entonces eran residentes en varias salas de Madrid donde tocaban regularmente.

El pasado mes de marzo, llenaron la Joy Eslava y fue uno de los conciertos más especiales del año, y eso que llevan muchos. Ahora ya tienen citas programadas hasta marzo de 2020. La próxima, el jueves 7 de noviembre en la sala madrileña Galileo Galilei. No quieren desvelar quién se subirá al escenario con ellos ese día pero aseguran que habrá sorpresas. Lo que está claro es que, una vez más, todo fluirá.