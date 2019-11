Yago de Vega: "Si fuese aficionado del Real Madrid me preocuparía"

El Real Madrid no ha conseguido imponerse este domingo ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu, especialmente tras el pinchazo del FC Barcelona ante el Levante en la misma tarde. Aún con la derrota, los blaugranas dormirán como líderes de La Liga y los blancos salvan un punto que sabe a muy poco para sus aficionados.

Tras el partido, en el que al Madrid se le anuló un gol de Hazard en los primeros minutos, Zinedine Zidane tuvo que hacer frente a las preguntas y críticas de la sala de prensa. Un discurso que sorprendió a Yago de Vega y del cual pudo opinar en Carrusel Deportivo último tramo: "Parece que el Real Madrid se ha llevado el partido de hoy con claridad, con contundencia, sin generar ningún tipo de duda, saliendo todo bien, contundente en defensa, marcando goles... Yo viendo la rueda de prensa, si no sé el resultado hoy del Real Madrid, me da que ha ganado sin ningún tipo de problema al Betis"

"Zidane ha dicho 'todo está bien, es lo que hay, no pasa nada' veinte veces. Hombre, si no eres capaz de ganarle al Betis, un Betis que venía tal y como venía, en el Santiago Bernabéu, generando el primer tiro a puerta, en la segunda parte, en el minuto 89 y está todo bien... Yo si fuera aficionado del Real Madrid me preocuparía de que el hombre que tiene que dirigir este barco diga que está todo bien cuando su equipo ha tirado en el 89 del segundo tiempo cuando, al margen de que consiga el liderato o no que esté peleando por el liderato o no, tenga que sacar con suficiencia el partido de hoy. A mi me sorprende escuchar a Zidane", zanja el director del programa.