Real Madrid y Real Betis han empatado a cero en el Bernabéu. Al igual que en los pinchazos de Barcelona -derrota- y Atlético de Madrid -empate-, la polémica arbitral fue clave en el resultado.

Y lo fue no solo por la acertada intervención del VAR en el golazo de Hazard, anulado por fuera de juego, sino también por la correcta decisión de Sánchez Martínez de no señalar penalti en una mano de Feddal dentro del área.

La jugada ocurrió en el minuto 81 de partido, en un contraataque del Real Madrid. Benzema, escorado en la banda izquierda la puso al área y Feddal, dentro de la misma, se lanzó al suelo para interceptar el balón, tocando el mismo con la mano apoyada en el suelo. Una acción que, como aclaró Iturralde González en Carrusel Deportivo, no es penalti. El reglamento de la FIFA incluye la acción entre las manos que no deben ser penalizadas: "No se considerará infracción si el jugador cae y la mano y el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo del suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o vertical". El VAR revisó la jugada y decidió no intervenir.

FIFA