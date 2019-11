Errejón urge a un compromiso para que haya un gobierno progresista en enero

Hace unos meses, Íñigo Errejón decidió dar el paso de liderar un proyecto nacional que se presenta a las próximas elecciones generales. Las encuestas no pronostican un gran estreno para Más País en el hemiciclo, pero él es optimista: "Hoy me miraba las encuestas y en todas hay una cierta tendencia al alza, pero lo digo con mucha prudencia. En la Comunidad de Madrid, las encuestas nos daban un alrededor de 7% de los votos y al final conseguimos un 15%", recuerda.

El próximo 10-N, Errejón cree que conseguirá "por encima de 15 escaños, pero insiste en que lo más importante es que habrá una mayoría progresista. Ahí es donde considera que su partido es clave: "Con el PSOE y con Unidas Podemos no hay garantía de que haya gobierno progresista, el único que lo garantiza es Más País. A Sanchez e iglesias no se les puede dejar solos. Hay que poner un poco de seriedad en esta especie de Pimpinela".

Por eso, propone un compromiso que, en caso de que de los números, haya un gobierno progresista formado por PSOE, Unidas Podemos y Más País en enero: "Creo que si no hay gobierno progresista, todos los líderes progresistas tenemos que dejar el camino libre para que otros lo intenten. Si nosotros no hemos sido capaces, a lo mejor tienen que venir otros de la sociedad civil, independientes... No he escuchado ni un solo gramo de autocrítica en los que han sido responsables del adelanto electoral",

Errejón se pregunta por qué la derecha siempre tiene la capacidad de acordar y la izquierda, no. "Si no hemos sido capaces de que haya gobierno, hay que dar un paso atrás. Creo que si nos comprometemos a eso, habría gobierno", concluye.

Un gran acuerdo entre catalanes

Ínigo Errejón está convencido de que sus propuestas para Cataluña son mayoritarias y que, aunque no acaparen tantos titulares como otras, son las únicas que tienen un largo recorrido: "Cataluña tiene que construir con un gran acuerdo entre catalanes que tiene que ser mayor que el anterior acuerdo, que incluya a más gentes", explica. El líder de Más País considera fundamental que ese acuerdo incluya a todos los signos y advierte de que, después, "tiene que ser votado y tiene que encuadrarse dentro del marco de la legislación española".

A Errejón le duele la situación en Cataluña y le indigna ver a quién "está intentando arañar un par de votos con el enfrentamiento". Defiende el diálogo con todo el mundo y de forma continuada: "Carmena ha vivido muchos procesos de facilitación y me decía el otro día que lo primero que hay que pactar son los desacuerdos y no dejar de hablar nunca. Aquí en seguida se ponen vetos, líneas rojas... Hay que seguir hablando siempre y en todas las condiciones".

"A Vox no hay que regalarle segundas oportunidades"

El candidato de Más País sostiene que "Vox y el PP están envalentonados porque les ha tocado la lotería, porque PSOE y Podemos les regalan una oportunidad con estas elecciones" y, precisamente, cree que lo que no hay que hacer "es regalarle segundas".

Este domingo, Más País denunció ante la Junta Electoral Central (JEC) un spot de Vox donde "se relaciona a gente de fuera con violaciones o robos, un mensaje que busca atizar el odio entre gente trabajadora": "Hay que ponerse firmes, por eso lo hemos puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central", sentencia, y recuerda que "en muchos países de nuestro entorno son ilegales los partidos que exaltan dictaduras anteriores".