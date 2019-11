En el debate electoral de anoche ganó Pedro Sánchez porque no perdió, porque todos fueron a por él y, sin embargo, salió ileso. Y ganó Santiago Abascal porque aprovechó la oportunidad que le daba el prime time para hacer un fantástico mitin que seguramente le sirvió para captar a algunos indecisos. En segundo lugar, habrá muy probablemente investidura pero no se ve muy bien que pueda haber un gobierno, y lo que no se ve en absoluto es que pueda haber un gobierno estable.

Por lo que a Cataluña se refiere, dos posturas antagónicas. Por un lado, las derechas; en otro, Unidas Podemos. Las derechas creen que estamos ante un problema de orden público y de indisciplina inconstitucional, y hace falta mano dura. Pablo Casado propone la ley de seguridad ciudadana; Albert Rivera propone el 155; y Santiago Abascal va más lejos y propone directamente la liquidación de la autonomía. Unidas Podemos, en el otro extremo, porpone diálogo enmarcado en una relectura de la arquitectura territorial española. En medio de ambos, la postura de Pedro Sánchez, que quiere ser pragmática: orden público defendido con toda la contundencia necesaria pero con proporcionalidad. Y en el otro lado, diálogo, pero comenzando con diálogo entre las propias fuerzas catalanas.

En materia de economía y empleo, las recetas tradicionales. Para la derecha es imprescindible bajar los impuestos; para la izquierda es imprescindible subirlos. Hubo poco énfasis a la hora de defender todo esto porque ya se da más que por sabido. También se da por sabido que en un debate de estas características no se va a decir ni una sola palabra de Cultura ni de Ciencia. En campaña, para los políticos, los ciudadanos electores somos sobre todo un bolsillo con piernas.

A la hora de analizar el trabajo de los líderes que ayer intervinieron, mi punto de vista es que Pedro Sánchez era el más criticado, el centro de todas las críticas y el enemigo a batir. También era el más fácil de criticar, porque como no suman ni las derechas ni las izaquierdas, cualquiera que intente sumar va a tener que hacer cosas raras y envolverse en un montón de contradicciones, y en estas cosas de las contradicciones Pedro Sánchez se mueve estupendamente bien. Ayer se colocó en una postura centrada, tratando de equidistar de los sitios y creo que le resultó bien. Entró como ganador y salió como ganador.