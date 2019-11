El debate electoral, según Marcoan

Queridos oyentes de la Cadena SER. Si ustedes no vieron el debate de los políticos anoche porque estaban durmiendo o porque no pudieron no se preocupen porque lo voy a poner íntegro a mucha velocidad. Tal vez no se hayan enterado de nada y no les haya aportado nada, pero no se preocupen porque si lo hubieran visto anoche a la velocidad normal les hubiera pasado lo mismo.

