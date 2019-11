No sé por qué pero tengo la sensación de que ellas serían capaces de encontrar alguna salida a la situación de bloqueo. No estoy idealizando nada, sé perfectamente que las mujeres son capaces de desarrollar egos he inquinas en el mismo grado que los hombres y no más. Pero tienen un sentido práctico especial derivado de su sentido de la realidad. Por eso, y porque el debate del lunes no dejó resquicio alguno abierto a ninguna esperanza, uno se acoge a esta especulación. Es una especulación en el vacío, porque las fuerzas políticas establecen sus estrategias por encima de las identidades de género, pero me agarro porque veo el elenco que ha sido seleccionado para el debate electoral del jueves en La Sexta y veo que ahí podría haber materia para confiar. Fueron seleccionadas por sus propios partidos, al parecer, la cadena no les dio que tuvieran que ser mujeres, pero eligieron a estas seis mujeres, casi todas las segundas en el partido. Mujeres de rompe y rasga, durísimas, pero que, reunidas serían capaces de encontrar algún tipo de salida.

Son María Jesús Montero (PSOE), Irene Montero (Unidas Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos), Ana Pastor (PP) y Rocío Monasterio (Vox). Gente de mucho peso. Creo que el debate va a ser más divertido que el de los jefes, no es difícil, pero hay que ver si en ese debate se atisba algún tipo de luz, porque el debate del lunes fue un agujero negro. Lo que nos dejaron, además de un pasillo y un gran altavoz para Vox fue un gran agujero negro. Ni una sola vía de salida ni esperanza. No se ve posibilidad alguna de acuerdo entre PSOE y Podemos, ni entre PSOE y PP, ni ninguna otra fórmula que permita acariciar la esperanza de que podemos salir de esta situación de bloqueo absoluto en la que vivimos. Y no es que descarten esto porque están soñando, porque eso sería legítimo, que Casado sueña con ganar y que las derechas sumen o porque Pedro Sánchez sueñe con alcanzar esos 150 escaños que hacía la encuesta del CIS, si fuera por eso, el descarte tendría sentido. Parece que los descartes están por encima de cualquier resultado. Son como principios fundamentales inmutables, como si fueran vetos de acero. Y uno se pregunta cuánto hay en eso de político y cuánto de personal. Y por ello uno se pregunta si con ellas sería distinto.