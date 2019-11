Álvaro Benito: "Rodrygo me recuerda a ese Raúl que no paraba de correr y que estaba en todas"

El Real Madrid respira algo más tranquilo en la Champions League. Los blancos se han adjudicado una nueva victoria en la segunda "final" ante el Galatasaray que le deja más cerca de los octavos de la final de la competición. Lo más destacado y aplaudido del partido ha sido la actuación y el hat-trick de Rodrygo, el mejor del encuentro, junto con un doblete de Benzema y un gol desde el punto de penalti de Sergio Ramos.

Rodrygo, además, se convierte en el brasileño más joven en marcar en la Champions League y el jugador que más rápido ha conseguido un doblete con el Real Madrid (en los primeros ocho minutos). Además, Benzema supera a Di Stefano y se convierte en el tercer máximo goleador del conjunto de Chamartín.

Antonio Romero: "Hace un año Vinicius nos parecía un maquinón, luego en el fútbol pasan muchas cosas. Vinicius tuvo una lesión que le cortó la progresión, la confianza, llegó un entrenador que no le tiene tanta fe como tenía Solari. Ahora bien, a mi me da más sensación de futbolista que va a romper a crack Rodrygo que Vinicius. Creo que tiene más calidad, creo que tiene más inteligencia para jugar al fútbol, físicamente no le va mal y la mete. Hoy la primera que ha metido, la ha metido. Eso lo tienes o no lo tienes, lo puedes trabajar, pero lo tienes".

Dani Garrido: "Me parece que tiene madera de crack; hacer tres goles en Champions es una pasada"

Mario Torrejón: "Son diferentes y tienen diferentes características. Para llevar a Raúl hay que comer mucho, pero lo que sí tiene ganado Rodrygo es el partido de la técnica, es mucho más fino que Raúl, tiene mejor primer toque. Aunque creo que Raúl es uno de los más completos de la historia del Real Madrid, pero Rodrygo tiene cara de listo"

Jesús Gallego: "Indudablemente tiene más gol que Vinicius. Creo que Rodrygo se ha ganado la titularidad, ahora para jugar arriba en la línea de tres no hay nadie mejor que él. Está por delante de Bale y cualquiera que juegue en esa zona y es una buena noticia para el Real Madrid. El equipo necesitaba frescura y vértigo, que no lo tenía. Zidane estaba poniendo desde inicio de temporada a los mismos y no funcionaba. Esa frescura se la da Valverde en el centro del campo y Rodrygo arriba"

Julio Pulido: "Creo que tiene gestos idénticos a Raúl, gestos físicos. Creo que el segundo gol, el de cabeza, se lo he visto a Raúl en el Bernabeu. Cómo arma el cuerpo, cómo se queda mirando el balón, tiene muchos gestos muy parecidos. Rodrygo tiene que jugar, ser titular y tener muchos partidos".

Álvaro Benito: "Rodrygo tiene aspectos en el juego que me recuerdan a Raúl, vivir el partido con confianza, concentración, estar en dinamismo constante. No vemos todas las jugadas que no llegan a buen puerto, esas también las persigue. Siempre está atento a donde moverse, tiene constante dinamismo en la zona de ataque, se mueve muy ligero, recuerda a ese Raúl que no paraba de correr y que estaba en todas. En ese aspecto si me recuerda, esa intuición. Es cierto que Raúl era otro nivel, pocos jugadores recuerdo con esa inteligencia futbolística y con la inteligencia que tenía que, para mi, era su mejor arma".