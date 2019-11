¿Ahora descubren qué es Vox?

Reconoce este modesto Ojo que a pesar de su provecta edad, nunca dejará de asombrarse ante algunos sucedidos. Resulta que es ahora, a pocas jornadas de las elecciones, cuando políticos de variada militancia, analistas cultísimos, amén de la ciudadanía en general, fontaneros, arquitectas, químicas y carpinteros, han descubierto -oh, qué horror-que Vox es un partido ultrarreaccionario.

¡Qué barbaridades y cuántas mentiras soltó Abascal, el homo erectus, en el debate del lunes, pregonan asombrados!

¿De verdad no sabían ustedes, niños y niñas, que la profundidad política de Vox se corresponde con la de los inventores del hacha de sílex? No se me hagan ahora los finos, que desde el primer día que aparecieron se mostraron como lo que son: fachas, fachas, fachas.

Todos, todos lo sabían y les rieron las gracias. Y, sobre todo, están al cabo de la calle el pimpollo Casado, con el PP joven y viejo detrás, junto al menguante Rivera y sus educados catedráticos de Economía o de Ética cuando pactan con ellos, chupando sus votos para mandar en Andalucía o Madrid. Unos descarados.