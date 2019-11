73 claves para un consumo responsable

“Al borde de un ataque de compras”, es el título del libro que acaba de sacar a la luz la periodista Brenda Chávez. Con él trata de facilitar al lector las bases para cambiar sus hábitos de consumo. Apuesta por la compra responsable, el comercio justo, productos ecológicos y marcas sostenibles.

“El consumo sostenible nos atañe a todos por nuestra supervivencia personal y planetaria", expuso Brenda Chávez en SER Consumidor. "Este libro es para todos los públicos y pretende acercar el consumo consciente a todas las audiencias", explicó.

“Al borde de un ataque de compras” es una especie de guía para que el lector pueda cambiar poco a poco sus hábitos haciéndolos más sostenibles. “En cualquier sector podemos tomar decisiones sostenibles. Pero no se visibilizan tanto”, afirmó.

En su última publicación, la periodista escribe 73 claves para un consumo consciente. A pesar de las grandes y potentes estrategias que llevan a cabo las marcas para persuadir al consumidor, la autora alenta al lector a comprar solo cuando realmente lo necesite. “Existe una maquinaria de marketing y publicidad en la industria. Se invierten 400.000 millones de euros en marketing en el mundo. Esto es más que el presupuesto de la ONU o de cualquier país para educación, justicia o sanidad. Hay un montón de dinero por ahí intentando dar en la pieza clave para que compremos. Eso nos llega por internet o por las redes sociales, por ejemplo”.

“Nos han vendido la idea del consumo. La idea de que tenemos que renovar el coche, el ordenador, el móvil… Estamos consumiendo 1,7 tierras en recursos al año. Estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad de renovarse del planeta. En 2050 llegaremos a las 3 tierras en recursos. Entiendo a la generación de Greta Thunberg que pide que les dejemos un mundo mejor”, denunció la periodista en SER Consumidor.

Consumir menos, consumir mejor

Según defiende Brenda Chávez, la mayoría de la población compra productos sin necesitarlos realmente. “Estamos confundiendo ocio con consumo. Y estamos confundiendo también consumo con estatus, o pertenencia a un grupo social. A veces pensamos que una marca puede tener mucho más estatus que nuestra identidad. Pensamos que un bolso de una determinada marca nos va a dar mucho más glamour. Deberíamos consumir productos solo cuando los necesitásemos, pero la mayor parte de las veces consumimos porque nos incitan. En el libro trato de desmontar ciertas lógicas de mercado".

Brenda Chávez apuesta por productos locales, de cercanía, de temporada…“Tenemos que consumir menos y mejor. En cada sector esto implica una serie de hábitos. Podemos ir aplicando cambios poco a poco, y en poco tiempo, uno o dos años, habremos llevado a cabo cambios muy significativos, no solo para nuestra salud, sino para la salud del planeta. Este libro es una guía para que todo el mundo tengas las alternativas a su alcance”.

Para la escritora, lo barato no siempre es lo mejor. “Lo barato nos precariza a todos. Precarizar sueldos al otro lado del mundo va a acabar precarizando los nuestros porque competimos en un mercado global”, explicó.

Apostar por el comercio justo

“En la manufactura del textil trabajan mayoritariamente mujeres (85-90%). En Camboya y en Bangladesh cobran 30-60 euros al mes cuando los entes de monitorio de esas zonas dicen que lo digno para vivir son 250-280 euros al mes. Tenemos que pensar si queremos cobrar sueldos con esa desproporción, en turnos de 12-14 horas con todo lo que implica ese tipo de trabajo. Es muy sacrificado. Estamos explotando a los trabajadores. Hemos llegado a un capitalismo tan salvaje que los trabajadores no pueden permitirse el producto que fabrican”, denunció.

España está a la cola de los países europeos que apuestan por el comercio justo. “En otros países ya comprar el café, el azúcar o el chocolate de comercio justo, ya que saben las condiciones en las que trabajan los cultivadores. Incluso trabajan niños. En nuestro mercado, en España, poco a poco vamos tomando conciencia y ahora hay una generación de jóvenes que están reclamando soluciones”.

Pasarse al comercio justo y cambiar la rutina de consumo no es difícil. La escritora anima al lector a realizar pequeños cambios en su día a día como beber agua de grifo, no usar el coche, comprar ropa de segunda mano…. “La gente tiene que darse cuenta de que pasarse al comercio sostenible es sencillo. Ahora por ejemplo, compro marcas sostenibles, pero cuando no conocía estas marcas compraba de segunda mano”, concluyó la periodista.