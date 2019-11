Las citas amorosas en el siglo XVI

Hoy en día, los miembros de la realeza se pueden casar con quien quieran. Para muestra, ahí están Felipe y Letizia, o el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton.

Pero, hace cinco siglos, si eras joven y estabas bien posicionado en las líneas dinásticas, ya podías rezar para que te casaran con alguien que te gustase mínimamente. En esas se vieron tal día como hoy de 1501 Arturo Tudor y Catalina de Aragón.

Enrique VII de Inglaterra, el padre de Arturo, y los Reyes Católicos, progenitores de Catalina, acordaron emparejar a sus hijos para formar una alianza anglo-española que debilitase a Francia. Arturo y Catalina se conocieron diez días antes de su boda; él tenía quince años y ella dieciséis.

Su primer encuentro ya fue complicado: los dos hablaban latín, pero con pronunciaciones distintas, así que no se entendían y no podían hablar ni del tiempo. Así, los dos adolescentes se enfrentaron a la poco envidiable situación de casarse siendo completos desconocidos que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Seguramente se consolaban pensando que tenían toda la vida por delante para conocerse mejor. Pero no.

Apenas cinco meses después de casarse, Arturo y Catalina contrajeron una extraña fiebre que estaba arrasando la zona de Gales en la que vivían. Ella se recuperó, pero él, que era más frágil de salud, murió. Si Arturo tuvo mala suerte, la vida que le esperaba a Catalina tampoco fue una fiesta:

la chica no era más que un instrumento político, así que, para no echar a perder la alianza, sus padres y su suegro acordaron casarla con el hermano menor de Arturo, que pasaría a la historia como Enrique VIII. Sí, el que se casó seis veces y decapitó a tres de sus esposas…