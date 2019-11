"La persona optimista vive más y vive mejor. La fuerza del optimismo es enorme". Con estas palabras arranca la conversación con uno de los psiquiatras españoles más importantes dentro y fuera de nuestras fronteras. A sus 76 años sigue apasionándose con su profesión. Antes de comenzar la entrevista habla, con palabras precisas, sobre la importancia de entrenar diariamente el optimismo y la conversación, ingredientes fundamentales para ser más feliz. Este experto en entrenar el optimismo en medio de la adversidad también destaca la importancia de cuidar la dieta y hacer ejercicio físico, dos cosas que él procura practicar: "El pasado 3 de noviembre corrí la Maratón de Nueva York, lo hice en poco más de cinco horas. Llevo veintiséis años participando".

Luis Rojas-Marcos nació en Sevilla en 1943. Tras licenciarse como médico en esa ciudad emigró a Nueva York en 1968 para estudiar psiquiatría. Tras más de cincuenta años en Estados Unidos sus trabajos de investigación le han convertido en un referente para psiquiatras y psicólogos de todo el mundo. En los años 90 fue el máximo responsable de los Servicios de Salud Mental, Alcoholismo y Drogodependencias de la ciudad de Nueva York. Los atentados contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, marcaron su vida profesional. Apenas cuatro minutos después del primer ataque Rojas-Marcos se encontraba en su despacho, a un kilómetro de las torres, y recibió una llamada del Centro de Dirección de Emergencias. Las autoridades más poderosas de la ciudad, bomberos y altos mandos del FBI le encomendaban un papel clave: la creación de grupos de apoyo para los familiares de las víctimas. Aquella fecha también le marcó en lo personal, afortunadamente, la buena suerte jugó a su favor evitando que muriera bajo los escombros. A pesar de todo, aunque asegura que a día de hoy lo ha superado, las terribles imágenes que presenció durante aquellas horas aún están en su retina.

Nuestro invitado es también profesor de psiquiatría en la Universidad de Nueva York y autor de numerosas obras de divulgación, entre ellas, La fuerza del optimismo (Punto de Lectura, 2008), un manual en el que explica el poder que tiene pensar en positivo sirviéndose de cientos de anécdotas atesoradas durante años de profesión. Rojas-Marcos sabe que no son necesarios fríos datos para explicar que aprender a tener esperanza es una inversión sumamente rentable para vencer la batalla al pesimismo y a la vida. "Trabajando en el mundo de la enfermedad mental aprendí muy pronto dos lecciones. La primera es que el pensamiento positivo posee un inmenso poder reparador. La segunda, que la esperanza abunda entre las personas mucho más de lo que nos imaginamos. A lo largo de los años he ratificado diariamente estas dos lecciones, las he esculpido en el alma después de mi experiencia personal el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York".

En su último libro, Somos lo que hablamos (Grijalbo, 2019), examina el poder terapéutico de las palabras. Para este psiquiatra hablar es muy bueno para la salud, da calidad de vida y nos hace más longevos: "Hablar es uno de los ejercicios más sanos, incluso hablarnos a nosotros mismos. Ser extrovertidos nos hace más longevos". España es el segundo país del mundo en esperanza de vida, numerosos estudios demuestran la correlación de nuestro carácter extrovertido con la longevidad: "España está entre los países más felices y saludables. De hecho las mujeres españolas figuran entre las más longevas del mundo porque hablan mucho, lo que es muy sano".