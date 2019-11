¿Fans o ciudadanos?

Este fin de semana, Joan Tardà dijo que España es un estado democrático y le llovieron críticas de los que supuestamente son los suyos, porque algunos han puesto la política en esos términos: los míos o los suyos. Pero siempre de alguien. Ante tanto insulto -en general le llaman traidor-, Tardà lo volvió a escribir. Tuvo que poner un tuit de apoyo Gabriel Rufián.

En TV3 invitaron a una representante de 'Arran', las juventudes de la CUP, que dijo que su límite no son los derechos individuales, su límite es imponer la razón porque la tienen. No se oyó ningún murmullo entre el público.

Eso fue el sábado por la noche. El domingo por la mañana, El País llevaba al kiosco la entrevista con un politólogo búlgaro que tenía éste titular: “Pasamos de una república de ciudadanos a una república de fans”. La frase era para enmarcar.

También el domingo, estuvo en la SER Zapatero. Defiende el diálogo en Cataluña y la coalición de izquierdas contra la que, también el fin de semana, escribió Aznar en 'The Wall Street Journal'. Han hablado Aznar, Zapatero, Felipe y también Rajoy, al que hemos visto posar junto a Arnold Schwarzenegger, que tiene más abdominales que Aznar. Rajoy tiene esas cosas, busca siempre la manera de fastidiar a su predecesor.

Con Rajoy, ya tenemos frases de los cuatro expresidentes. Que a lo mejor es casualidad, pero desde luego es relevante: desde que fueron las elecciones han hablado más los ex que los titulares. Puede que sea el miedo a que, si la fastidian, ellos mismos acaben convertidos en ex, que es lo que le ha pasado a Albert Rivera, ex de sí mismo. Este fin de semana han estrenado varias series, pero quién necesita ver ficciones como fans si podemos asistir como ciudadanos a todo lo demás: lo que parece increíble y, sin embargo, es tan real.