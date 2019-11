Telefarmacia: La app que envía medicamentos a domicilio que las farmacias quieren cerrar

Este es el caso de tres emprendedores que un día decidieron montar una app. Un servicio de mensajería especializado en recoger en farmacia los medicamentos de los enfermos que no pueden salir de casa. Tras invertir lo que no tenían y dedicar cientos de horas al proyecto, los colegios de farmacéuticos les acusan de vender medicamentos y quieren cerrar la aplicación.

Pablo de Castro, licenciado en farmacia, Víctor López, ingeniero en telecomunicaciones y Pablo Pérez, ingeniero aeronáutico son los fundadores de telefarmacia. Todo empezó, nos cuentan, detrás del mostrador de la farmacia de Pablo de Castro. Durante años pudo comprobar como algunas personas tenían que hacer grandes esfuerzos para ir a la farmacia, sobre todo si eran muy mayores o tenían alguna discapacidad y constató que muchas veces enviaban a una tercera persona a que recogiese su medicación.

Vendió su farmacia para centrar sus esfuerzos en esta app

Ellos vieron la necesidad y el negocio. Tras más de un año de estudiar el asunto y asesorarse con los mejores despachos de derecho farmacéutico de Madrid, recibieron el visto bueno de los especialistas y decidieron tirarse a la piscina. Pablo de Castro vendió su farmacia y Pablo Pérez y Víctor dejaron sus trabajos fijos en una de las más importantes empresas consultoras el mundo.

Sin embargo, los problemas empezaron muy pronto, antes de abrir incluso, señala Pablo Pérez. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid y el Consejo de Colegios Farmacéuticos denunció la actividad de Telefarmacia ante la Agencia española del medicamento. Este organismo, que depende del Ministerio de Sanidad, resolvió a favor de los farmacéuticos alegando, entre otras razones, que la aplicación se dedica a la venta telemática de medicamentos. Los creadores de la app rechazan tajantemente estas acusaciones y afirman que la aplicación se limita a ofrecer un servicio especializado de recogida de medicamentos en el mostrador de la farmacia y entrega en el domicilio del cliente.

Un futuro en mano de los jueces

De momento, la aplicación continúa abierta, ha creado cuatro puestos de trabajo y funciona sólo en Madrid. No se atreven a ampliar su actividad a otras ciudades hasta que se aclare el futuro de la empresa, un futuro que está en manos de los jueces. Para promocionarse, el servicio en ruta, es decir el que no tiene una hora de entrega fijada, será gratis hasta el 2020. El servicio urgente, entrega del medicamento en menos de una hora, tiene un coste de 5 euros. No van las mal las cosas me dicen, pero están preocupados porque cuando se enfrentan David contra Goliat el resultado puede ser imprevisible.