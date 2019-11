Los mejores y peores sistemas de calefacción

Ya ha llegado el frío, por lo que muchos usuarios ya han encendido la calefacción en casa. Y ahora vuelve a surgir la duda: ¿Cuál es el sistema más económico?¿Y el más ecológico? Jorge Morales, ingeniero industrial y experto en energías, director de Proxima Energia, colaborador habitual en SER Consumidor, explicó las diferencias entre los distintos sistemas energéticos.

CALDERA DE GAS

“Dentro de lo que cabe no es caro. Pero tiene un problema ecológico. No pensemos que el gas por llevar el apellido de natural es ecológico. Contamina menos que el gasoil, pero contamina. Y seguramente acaben prohibiéndolas. Si alguien tiene que cambiar el sistema yo no cambiaría a gas”.

GASÓLEO

“Fatal. Es caro, sucio y muy contaminante. Yo lo descartaría salvo en casos de extrema necesidad, es decir, que no haya otra fuente para calentarse”.

CALDERAS ELÉCTRICAS / HILO RADIANTE

“Mal. La electricidad puede ser una energía más limpia, pero tiene el problema del precio. La electricidad es algo muy ineficiente para producir calor. Nos sale muy cara”.

“Calentar una casa estándar con hilo radiante está en torno a mil doscientos euros al año. Con gas natural está en torno a 500”, destacó.

PLACAS SOLARES

“Lo ideal sería usarlas para alimentar una bomba aerotérmica, que al final lo que consume es electricidad, es decir, bombear el aire del exterior. También para la geotermia, utilizar el calor o el frio del subsuelo para que en verano te de fresquito y en invierno calor. Para hacer esto hay que bombear agua, para eso se utiliza electricidad, y en este caso sería producida in situ y renovable”

AIRE ACONDICIONADO

“Es renovable, la aerotermia utiliza el calor o frío que hay fuera para calentar o enfriar nuestra casa. Es renovable, no estamos quemando ningún combustible fósil. Es una buena solución ya que no requiere una gran inversión inicial y se puede utilizar tanto en verano como en invierno. Le doy una valoración positiva”.

Pero puso algunos “peros: “Si alguien quiere cambiar su sistema y pasarse a aerotermia, hay que tener cuidado porque hay diferencias a la hora de saber qué bomba aerotérmica comprar. Hay que saber elegir, ya que hay cierta pillería por parte de algunos instaladores”, señaló nuestro experto.

ESTUFAS DE BIOMASA

“Es parecido al gas natural. En torno a 500 euros al año de media. En la medida en la que la biomasa sea local es energía renovable. Tendríamos que hablar también de las distintas estufas y calderas de biomasa, hay que elegir bien”

PACTO PSOE-UNIDAS PODEMOS, ¿QUÉ MODELO ENERGÉTICO DEFIENDEN?

Aprovechamos la presencia de Jorge Morales en nuestros micrófonos para preguntarle sobre el acuerdo de gobierno entrePSOE-Unidas Podemos y sus políticas en materia energética.

- En lo básico parecen en la misma línea, pero ¿pueden saltar chispas en algunos planteamientos?, le preguntamos.

- “Las dos fuerzas políticas apuestan por un cambio de modelo energético basado en renovables. Pero hay diferencias. Podemos apuesta por una empresa pública de energía que intervenga en el mercado y el PSOE apuesta porque el mercado vaya desarrollándose y vaya generando oportunidades para las distintas empresas”.

“Hay otras diferencias. Por ejemplo en la tarifa de la luz: Podemos dice que hay que bajar la parte fija a la mitad. El PSOE puede tener también interés en esto. Pero bajar la parte fija no es bajar la luz. Porque si bajan la parte fija pero suben la variable… Pero puede ser interesante, ya que esto se traduciría en que quien más consume, más paga”, concluyó el ingeniero.