Carlos Sainz Jr: "Prefería pensar que no iba a llegar el podio"

Carlos Sainz Jr. se ha llevado su primer podio de la temporada este pasado domingo, en una carrera de alto riesgo y que no ha dejado indiferente a nadie. El español tuvo que esperar más de una hora para conocer la decisión final: la FIA impuso una sanción de cinco segundos a Lewis Hamilton tras un toque con el RedBull de Albon, lo que le bajó de la tercera posición del podio para ocupar el cuarto puesto.

El piloto español hizo una carrera a la remontada, partiendo de una última posición de la que admite le "dio mucha rabia salir atrás". Aún así, la estretgia de ir a una parada -el único de la parrilla que optó por esta opción- le dio su primer podio en Fórmula 1 y el número 100 para el automovilismo español. "A la gente le hacía mucha ilusión este podio", indica Sainz, que volvió a poner a McLaren en el cajón tras múltiples problemas en la escudería. "Un podio sin estar en los tres equipos punteros es muy complicado. Aunque requiera un poco de suerte que los equipos de arriba fallen hay que estar ahí. He estado ahí más que nunca, he sido el mejor del resto en muchas carreras y por fin ha tenido su recompensa un buen año que estaba haciendo", confiesa.

"Lo veía muy negro, sobre todo el sábado con el problema de la clasificación. El viernes no tenía un buen ritmo, creí que iba a ser una carrera larga saliendo desde atrás. Por la mañana ya reseteas, te pones en mentalidad positiva y sales adelante. Arriesgué un poco más de lo normal y empezó a dar su resultado. Me encontré muy rápido entre los diez primeros [..] No fue fácil pero pude cerrar el podio", explicaba ya desde su casa, en Londres.

Sobre las dos horas posteriores a la carrera, Sainz admite que "prefería pensar que no tenía el podio", a pesar de las insistencias de la gente de su equipo diciéndole que la tercera posición ya era suya. "Les decía que no, que el podio no está hecho y no dependía de nosotros. Estaba nervioso, muy pesado con la gente que me decía que tenía el podio. Una vez anunciado estaba más tranquilo, no tenía ninguna duda con el DRS", explicaba haciendo refencia a la investigación posterior, para conocer si lo había usado con bandera amarilla en pista.