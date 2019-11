"Luis Enrique prefería a Robert Moreno como seleccionador para que no entrase otro que le complicase su regreso"

Los comentaristas y analistas de la SER debaten sobre el futuro del banquillo de la selección española de fútbol que está al mando de Luis Enrique nuevamente. Además, hablan de la forma en la que Robert Moreno fue cesado de su cargo.

Situación del banquillo de la selección española

Javi Herráez: "Luis Enrique dice a su entorno que le sienta mal que Robert Moreno sea tan ambicioso y ansioso"

Antonio Romero: "Creo sinceramente que estamos poniendo a Robert Moreno en un pelotón de fusilamiento. Yo daría un paso al frente y saldría a hablar ya (…) La verdad es que desde el 31 de octubre Luis Enrique ya es seleccionador nacional"

Manu Carreño: "Pase lo que pase, esa relación está rota (…) La pregunta es: ¿cuál es el gran crimen que ha cometido Rubiales? Rubiales no tenía pensado anunciarlo ni ayer ni hoy"

Mario Torrejón: "Me parece muy grave en el trato personal que Robert Moreno no le haya llamado en estos meses (…) Lo de esta mañana ha sido espantoso. Aunque te asista la razón, ha sido un esperpento. Las explicaciones las ha dado de manera improvisada. Si quieres cumplir tu palabra, elige el momento adecuado"

Pablo Pinto: "Hay un hecho muy revelador: que es el hecho de que todos, menos Robert Moreno, se quedan en el cuerpo técnico de Luis Enrique"

Julio Pulido: "Luis Enrique prefería que fuera Robert Moreno el seleccionador para que no entrase otro entrenador que le complicase su regreso"

Antón Meana: "Tengo muchas ganas de escuchar a Robert Moreno porque es muy difícil desmentir a Rubiales. En 10 años no he visto a nadie desmentirle de verdad. Lopetegui no le pudo desmentir. Ha dicho la verdad"

Axel Torres: "Me he quedado con ganas de escuchar a Robert Moreno. Sé que tiene ganas de hablar, él sigue convencido de su versión (…) Estoy convencido de que hablará pronto"