Luis Enrique asegura que no volverá a trabajar con Robert Moreno nunca más

Luis Enrique Martínez, en una llamada a finales del mes de agosto, le comunicó a Robert Moreno que en caso de que volviera a la Selección, él no sería su segundo entrenador.

El técnico asturiano considera que si Moreno quiere seguir creciendo como entrenador, que lo haga, pero ya no bajo la tutela del propio Luis Enrique. De hecho, el ex técnico del Barcelona tiene claro que en lo que le queda de carrera no volverá a trabajar con Robert Moreno nunca más. Las posibilidades son nulas.

Luis Enrique no entendió un cierto distanciamiento del catalán en los momentos más duros del asturiano en estos últimos meses.

Robert Moreno piensa que ha sido destituido

Por su parte, Robert Moreno considera que él no ha dimitido, si no que ha sido destituido, de ahí que sus abogados estén negociando la resolución de su contrato con la Federación.

Al técnico catalán le preocupa su imagen pública y no quiere quedar como un trepa, motivo por el cual tiene decidido hablar públicamente y ofrecer sus explicaciones una vez se haya resuelto su contrato.

Según explicamos en 'El Larguero' la reunión destapada por la Federación entre Moreno y Molina la noche del domingo fue realmente movida. El director deportivo respondió con evasivas a las primeras cuestiones planteadas por el ex seleccionador y éste amenazó con no marcharse de la reunión hasta que le confirmara al 100% si existía alguna posibilidad de ver a Luis Enrique en el banquillo de España en la próxima Eurocopa.