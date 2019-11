Lidia Damunt: "Puedo arriesgar porque tampoco tengo mucho que perder"

El nuevo disco de la cantautora murciana Lidia Damunt se llama Nacer en Marte (La Castanya, 2019), pero sus canciones, curiosamente, nunca habían sonado tan terrestres. En temas como La Equilibrista, Esta Emoción, Felicidad o Tu Presencia queda cierto rastro de su paso por el country, el folk y el punk, pero lo que más predomina es un pop que tiende al minimalismo —usando el silencio como un instrumento más— y que a ratos pulula por el indie de vocación mainstream.

Medicina, por ejemplo, podría caber en un disco de Sharon Van Etten, José González o Laura Veirs, pero también de Zahara, Depedro o Efecto Mariposa. "Quería hacer algo easy listening, cambiando la afinación de la guitarra y con melodías más luminosas. Además el disco lo compuse pensando en que seguramente iba a contar con una banda. Creo que puede gustarle a quien haya seguido mi carrera, pero también a quien me descubra ahora. Me gusta ir probando cosas diferentes, pero nunca he buscado la rareza per se", explica.

El título del disco del disco —sacado de uno de los versos de La Equilibrista— es un guiño al retrofuturismo que ha guiado la producción del disco, con Sergio Pérez (Svper) al frente. "La frase en sí no significa nada en concreto, pero en las letras hay muchas referencias al pasado, al presente y al futuro", explica. Y eso encaja con la idea de nacer en Marte: algo que en el pasado sonaba muy futurista.

'Nacer en Marte'. / LA CASTANYA

Pero aunque el disco aporta novedades —Felicidad, por ejemplo, es su primera canción escrita con piano—, también mantiene alguna señas de identidad. En lo musical, con temas como la excelente Desde el futuro, y también en lo lírico: "No hay espejos en mi casa porque a mí no me interesa qué aspecto tiene mi cara. Yo tengo otra fuerza", canta en el tema Bella y Bestia.



"Me apetecía reinterpretar el mito de la bella y la bestia, que ya existía antes de la película de Disney", explica. "El personaje de la bestia es muy guay y muy antisistema. ¡Y la bella también porque pasa de todo y se va al castillo!".

PRÓXIMOS CONCIERTOS 11/12 - Sala Sol (Madrid) 14/12 - Sala Vol (Barcelona)



Lidia Damunt recuerda que, cuando en su etapa como miembro de Hello Cuca, hace 20 años, hablaban de feminismo, la gente les miraba "muy raro". Pero Damunt también ha sido pionera en el discurso ecologista. Hace 11 años, de hecho, ya lamentaba que en el Mar Menor solo quedaban Ocho Caballitos de Mar: "Estoy muy triste con este tema. Es un crimen ecológico y la pena es que no es el primero. Es un tema muy sangrante que me afecta mucho y afecta a mucha gente".

Lo que ha aparacado, al menos de momento, es el coqueteo con la electrónica del que hizo gala, junto a Hidrogenesse, en la canción El Túnel. "Me apetecía hacer algo más loco y ellos me dijeron: '¿No quieres caldo? ¡Pues dos tazas!'. Yo, como Whitney Houston: I'm every woman", dice. "Puedo arriesgar porque tampoco tengo mucho que perder. No tengo a gente importante mirando lo que hago".