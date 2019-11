Viera insiste en su inocencia y niega que el PSOE se haya financiado con los ERE

José Antonio Viera fue consejero de Empleo en la Junta de Andalucía del año 2000 al 2004 y ha sido condenado a siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por malversación y prevaricación por el caso de los ERE. Durante la entrevista en Hoy por Hoy ha insistido en su inocencia: "A lo largo del juicio ha habido varias conclusiones que no admiten ninguna réplica. El PSOE no se ha financiado con ese dinero público, la sentencia no tiene ni un reglón en este sentido". Defiende que su "trayectoria personal y política ha estado siempre al lado de la legalidad y de la ética" y sostiene que "en ningún caso" tuvo conocimiento de las irregularidades que se estaban cometiendo". Solo recuerda el caso de una empresa cárnica a la que se le concedió una subvención en 1999 y se exigieron "una serie de modificaciones en el procedimiento".

Como Núñez Feijóo, Viera también defiende la inocencia de los expresidentes de la Junta y recuerda que el volumen de la administración de Andalucía, con unos 150 centros directivos, "es equivalente a la de Portugal, Bélgica o Austria". Por eso, cree que "a nadie le puede caber en la cabeza que Manuel Chaves pudiera llevar él mismo el control de cada uno de sus expedientes administrativos".



El exconsejero de Empleo acata la sentencia pero dice "no compartir los argumentos", por lo que sus abogados ya están trabajando para presentar el recurso ante el Supremo. Además, exculpa de forma tajante a la actual cúpula del PSOE andaluz, "que no se corresponde con la del año 2010": "Ya asumimos nuestra responsabilidad política. Ninguna de las personas que estamos enjuiciados, estamos ahora mismo en política", recuerda.