Me gustaría formular una pregunta

Queridos oyentes de la Cadena SER, hoy me gustaría formularles una pregunta. Es simplemente para conocer su valoración de las cosas que se hacen aquí, en ‘Hora 25’. La pregunta es muy sencilla, vamos a ver: “¿Está usted de acuerdo en rechazar los contenidos que se emiten aquí si, previamente, no hay un acuerdo para abordar, a través de un diálogo con los tertulianos, las bases de lo que la radio debe aportar al oyente medio teniendo en cuenta cuales son las particularidades de cada oyente y sabiendo que temas son interesantes en función de lo que la sociedad demanda en base a los cambios que se están produciendo, no solo a nivel social, también a nivel político, sin olvidar que estos cambios pueden provocar una alteración en la percepción que de la radio se tiene haciendo por ello una comparativa con lo que otras emisoras hacen sin que ello signifique que la Cadena SER moldeará su programación en función de esos contenidos, todo ello, a través de una mesa de negociación que pondrá los cimientos de esos contenidos que se emitirán cada noche en este programa de radio que usted ahora mismo está escuchando a través de su aparato transistor o de cualquier otra de las aplicaciones de las que ya disponen todos los teléfonos móviles o cualquier otro aparato conectado a red WI-FI, 3G, 4G y, próximamente, 5G? ¿Si o no?”.

Seguir leyendo