Hay una semiótica entera en el gesto de Ortega Smith hacia Nadia Otmani, una víctima de violencia de género que le reprocha sus palabras. Elige no mirar teniéndola a un metro. Elige mirar para adelante; a lo mejor estaba buscando victimas de otras violencias para relativizar lo que le decía Otmani. Este hombre que presume de llegar a Gibraltar para clavar una bandera de España de forma ilegal y escapar a nado es incapaz de clavar esa bandera en suelo español para defender los derechos de una víctima. De ella y de ninguna víctima de un hombre porque según él y según su partido no se mata a nadie por ser mujer. Y cuando apartas la mirada de esa realidad el problema no es tanto la humillación a las víctimas, a las que no les vas a hacer más daño que el daño que ya les han hecho, sino desplazar el problema a la percepción que pueden tener de esta violencia los agresores y los potenciales agresores. Que de repente, escuchando esos discursos y viendo esas imágenes, piensan que es verdad que violencia hay en todas las casas y hacia todos en la misma medida, y que tampoco es para tanto.

Seguir leyendo